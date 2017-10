ZAGREBAČKI PRORAČUN ‘SKRESAN’ ZA 70 MILIJUNA KUNA, ZASTUPNICI SE OBRUŠILI NA BANDIĆA: ‘Ovo je primjer neumjerenog trošenja i nerealnog planiranja’

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su danas na sjednici rebalans proračuna kojim je izvorni proračun smanjen za 70 milijuna kuna.

Zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije Vjera Salopek podsjetila je da je ovogodišnji proračun 9,3 milijarde kuna – bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika iznosi 7,5 milijarda kuna.

Rebalansom proračuna rashodi i izdatci smanjeni su za 70 milijuna kuna te su sada s rashodima i izdatcima proračunskih korisnika 9,27 milijarda kuna.





Salopek je rekla da izmjene i dopune proračuna proistječu iz okolnosti u kojima je predlagan i prihvaćen proračun za 2017. Naime, dodala je, zbog raspuštanja Hrvatskoga sabora i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora, nisu bile izrađene smjernice ekonomske i fiskalne politike niti utvrđeni makroekonomski pokazatelji i fiskalni okvir opće države te parametri za planiranje trogodišnjih projekcija.

Osim toga, u proceduri donošenja bile su izmjene zakonskih propisa u sklopu porezne reforme s najavljenom primjenom od početka godine, a nisu bili utvrđeni minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirane funkcije osnovnoga i srednjeg školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastva.

U takvim okolnostima bilo je teško realno procijeniti prihode i primitke i uravnotežiti proračunsku potrošnju, istaknula je Salopek.

HOĆE LI BANDIĆU IKAD NETKO STATI NA KRAJ? Uz ovaj popis, javnost se s pravom pita – na što se točno troši novac građana?

Na rashodovnoj strani, u uredima gdje je izgradnja kapitalnih objekata sastavni dio njihove djelatnosti i gdje se realno procjenjuje da se ti rashodi neće ostvariti u ovoj godini zbog dinamike izvršenja radova, novac se raspoređuje onamo gdje nisu planirana dostatna financijska sredstva iz proračuna, istaknula je.

Mrak-Taritaš: Rebalansom se ‘pegla’ ono što se obećalo u predizbornoj kampanji

U ime Kluba gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika Anka Mrak-Taritaš ustvrdila je kako rebalans znači samo ‘popeglati’ sve ono što se obećalo u predizbornoj kampanji, a znalo se da neće ostvariti.

“Ova godina je bila izborna i stoga nije čudno da imamo rebalans zato što je proračun djelomično bio obećavajući, kojim je gradonačelnik rekao svojim sugrađanima napravit ću to, to i to, osigurao sam to u proračunu za sljedeći mandat”, rekla je.

U ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez Rajko Ostojić ocijenio je da je proračun loše planiran, a još lošije izvršen.

“Naprosto nije dobro, imate reciklirane projekte, što strateške, što taktičke, koji postoje po svim stavkama iz godine u godinu, a i jedne i druge se smanjuje – žičara s 50 milijuna kuna na svega pet milijuna kuna, a fasade s 30 milijuna kuna na tri milijuna kuna”, rekao je.

Ostojić: ‘Padaju’ svi strateški i taktički projekti

“Svi strateški i taktički projekti padaju, ne postoje. Trideset posto manje sredstava za izgradnju i opremanje komunalne infrastrukture, a Holding je realizirao samo deset posto svojih investicija. Situacija nije dobra, loše se planiralo, a još lošije izvršilo”, ocijenio je Ostojić te istaknuo da su kapitalna ulaganja u zdravstvu i školstvu smanjena 29 posto, s 312 na 222 milijuna kuna.

“Izrazito puno se povećavaju plaće, osobito za Ured gradonačelnika, 4,15 milijuna kuna, a uvjeren sam i da niti jedna metropola diljem svijeta nema toliko puno ureda”, rekao je.

U ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i Hrvatske socijalno-liberalne stranke Sandra Švaljek je rekla da u proračunu zapaža neumjereno trošenje, nerealno planiranje prihoda i sužavanje manevarskog prostora za financiranje kapitalnih ulaganja zbog visoke razine prikrivene zaduženosti.

“Ako Gradska uprava ne mora izvršavati proračun koji Skupština usvoji, što će nam Skupština?” upitao je u ime Kluba zastupnika lijevog bloka Tomislav Tomašević.

U ime Kluba gradskih zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Drago Prgomet je rekao da je rebalans nastao kao rezultat dogovora koalicijskih partnera unutar Gradske skupštine. “U tom dogovoru nešto možete dobiti, nešto ne, a mi smo procijenili da nam je važnija škola, dom zdravlja ili tržnica, a ne žičara. Ako je to naš krimen, mi ga prihvaćamo”, poručio je.

Na početku sjednice prisegnuo je Svibor Jančić (Za grad), koji će u Skupštini zamijeniti Ivu Kvakić koja je stavila mandat u mirovanje zbog osobnih razloga.