ZADRANIN SE RENAULTOM 4 ZABIO U STRELJANU: ‘Nisam više mogao trpjeti tu buku. Rade ilegalno i nitko ih ne sprječava’

Ivica Čvrljak (48), zabio se svojim Renaultom 4 u streljanu Mocire. Dovezao se prije nekoliko dana, iziritiran stalnom pucnjavom, pred ulaz u streljanu, okrenuo Renault u rikverc pa se svom snagom zaletio kukom u aluminijska vrata koja su pod udarcem popustila te je Čvrljak uletio u hodnik.

Ondje je sjedio i čekao da dođe policija, koja ga je potom privela zbog remećenja javnog reda i mira. On, pak, tvrdi da je samo želio upozoriti na kršenje zakona koje nitko ne sprječava.

Tvrdi da više nije mogao trpjeti pucnjavu iz streljane koja inače radi ilegalno. No, da na njegova stalna upozorenja te čak rješenje inspekcijskog nalaza nitko ne reagira, jer streljanu koristi i policija i zaštitari i lovci i to ne samo iz Zadra već iz cijele Dalmacije. I tako od jutra do mraka i blagdanom i vikendom.

Priznaje da je popio

Priznaje da je tog dana popio nekoliko čaša vina i da je potez napravio u afektu, ali tvrdi da je razlog njegova nasilnog čina nemoć da grad i država postupe po zakonu i urede korištenje streljane.



“Streljana je ovdje napravljena još osamdesetih godina, ali za mali kalibar i zračnu pušku, za natjecanje i sportsko gađanje. To se nikad nije čulo, nikad nije bilo problema, dica su tu trenirala i to nije bilo sporno. Od rata naovamo se sve okrenulo naopako. Na sve moje apele i pitanja nitko neće pokazati dozvolu. Zašto? Jer je tu sprega policije, gradske vlasti i rada izvan zakona. U policiji ćete naići na jedan zid i oni neće uopće pričati o tome”, priča Čvrljak dodajući kako se ondje puca iz svih kalibara te da valjda “više vole pušku od svoje žene, ćere i matere, to su za mene bolesnici”. Pritom pokazuje pušku koju je iznio iz streljane nakon što je ondje “upao”, a koja, kako tvrdi.

Iz streljane su mu rekli da ga neće tužiti iako je razbio vrata. On je uvjeren da je razlog kako se ne bi potezalo pitanje što se u streljani i kako radi, jer to ne odgovara ni policiji niti gradskoj vlasti.

U vrijeme dok je bio dogradonačelnik Zadra, Ivica Vlakić (stranka MODES) bio je i član kluba, te je surađivao s tajnikom kluba Davorom Zubčićem kojemu je grad povjerio na upravljanje Streljanu, a on je djelatnik u Pomorskoj policiji, objašnjava Čvrljak spregu između gradske vlasti i policije u streljani koju je izgradio SAS direktora Stanislava Antića, a u nju zadnjih 30 godina, kaže, nisu uložene niti dvije kante Jupola.

“Neka Grad Zadar i policija pokažu komisiju koja je potpisala da se tu može tući iz svih tih oružja kojima se gađa i da ta streljana može tako raditi”, poziva Čvrljak dodajući da će, ako nastave tući, Renault opet pred vrata.

Druga strana medalje

Tajnik Streljačkog kluba Davor Zubčić, inače inspektor za plovila i šef logistike Pomorske policije, kaže kako su doslovno zadnji klupski novac dali za popravak razbijenih vrata. Klub životari, Grad ga uopće ne sufinancira i jedini su mu prihodi – najam streljane.”Mi imamo rješenja za rad streljane, ali kada se govori o korištenju, gospodin Čvrljak je donekle u pravu”, priznaje Zubčić za Zadarski.hr.

Streljana je 1985. godine predviđena za zračne puške i mali kalibar na 50 i 25 metara koji se zbilja malo čuje. Prije 13 godina predsjednik kluba Jadranko Surać predao je MUP-u zahtjev, a onda i dobio od njega odobrenje, da se tu može pucati i velikim kalibrima, pištoljima i revolverima od 9 do 11 milimetara. Zabranjeno je korištenje tzv. Magnum oružja.

“Recimo da je gospodin Čvrljak u pravu, ali ne totalno kad kaže da se puca velikim kalibrima. Mi smo napravili rov u zemlji gdje znaju lovci doći pucati karabinima i puškama za koje doduše nemamo dozvolu, ali to je toliko u zemlji da nema šanse da se uopće čuje tako da se to prešutno odobrava da ljudi ne idu u šume već da pucaju u tom tunelu, u zemlji gdje nema nikakve opasnosti niti buke. Kad se Čvrljak zaletio automobilom u streljanu, vidio je čovjeka s jednom takvom puškom”, ističe Zubčić.

Nakon što su dobili odobrenje od MUP-a, kod njih se prebacila i policija, specijalci i zaštitari. Čak i civili koji uz naknadu od svega 50 kuna mogu neograničeno pucati, a ako nemaju vlastito oružje – mogu ga dobiti u streljani.

Zubčić kaže kako je svjestan da pucnjave iz streljane smetaju okolnim stanarima, ali nema rješenja dok se u streljanu ne ulože sredstva i izgradi krov koji bi riješio problem buke i veće sigurnosti.