ZABORAVITE NA MIT O ČEKANJU 24 SATA: Što raditi u slučaju nestanka osobe?

RTL-ova Potraga jučer se pozabavila slučajevima nestale djece i mladih ljudi te razlozima zbog kojih bježe od kuće. No, ono što je vrlo važno istaknuti u cijeloj priči jest procedura u slučaju nestanka osobe.

Prvi mit u koji treba prestati vjerovati, a koji se ustalio zahvaljujući holivudskoj produkciji jest da za prijavu nestanka treba čekati 24 sata. ‘Ne postoji uporište u pozitivnim pravnim propisima RH da treba proteći 24 sata. Dapače, u policijskom smislu se kaže, trag se najlakše prati što je trag topliji. Što se brže reagira, što raspolažete boljim informacijama, to će traganje biti uspješnije. Prema tome, što se brže odreagira, što raspolažete boljim informacijama to će traganje biti uspješnije. Pogotovo u prvim satima’, rekla je za RTL Marina Mandić iz Ravnateljstva policije.

Nacionalna evidencija

Nakon najveće policijske potrage u povijesti Hrvatske, one za nesretno stradalom Antonijom Bilić, policija je pokrenula portal NENO, nacionalnu evidenciju nestalih osoba.

‘Možemo reći da je to bio konačni povod, ali što je cilj, aktualizirati i senzibilizirati javnost na to koliko je traganje za nestalom osobom u biti složeno, koliko je tu stvari i koliko se stvari bazira na povjerenju. Stvorio se dojam u javnosti da policija traga za nestalima samo kada su njihovi nestanci medijski aktualizirani, to nije točno’, dodaje Mandić.



Otprije nekoliko godina i u Hrvatskoj je dostupan europski broj 116 000 na koji se prijavljuje nestanak ili zlostavljanje djece. Radi se o telefonskoj liniji koja radi 0-24 te na kojoj rade deseci operatera među kojima su psiholozi, socijalni radnici i socijalni pedagozi koji na adekvatan način mogu iskomunicirati slučaj i potom ga proslijediti policiji.

Sustav može i bolje

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu trenutno radi na uvođenju tzv. ‘child alert’ sustava koji bi o nestaloj djeci alarmirao na kolodvorima, autocestama, društvenim mrežama, intenzivnije nego dosad.

Pravobraniteljica za djecu, Ivana Milas Klarić, smatra kako sustav funkcionira, ali da može i bolje. ‘Nestati može bilo koje dijete i svaki nestanak treba tretirati ozbiljno. Vrlo ozbiljno svaki nestanak treba shvatiti. Prvo treba pronaći dijete, a onda vidjeti što se dogodilo, zašto se dogodilo, koji je bio povod’, kaže pravobraniteljica.

U svakom slučaju bitno je znati da se nestanak osobe može prijaviti odmah te da se ne treba čekati nikakav vremenski period. Jer što ranije krenu tragati za tomosobom veće su šanse da će je naći.