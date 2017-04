ZABORAVITE NA HODOČAŠĆENJE PO MATIČNIM UREDIMA: Od 1. listopada više nećemo morati vaditi ove potvrde

Vlada je ovoga tjedna obvezala sva javnopravna tijela da u postupcima koje pred njima vode građani po službenoj dužnosti pribavljaju podatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, iz registra životnog partnerstva i evidencije državljanstva, putem aplikacije ‘Uvid u osobna stanja građana’.

Drugim riječima, građani ubuduće neće više morati spomenute izvatke potrebne za, primjerice, upis djeteta u vrtić, ostvarivanje prava na dječji doplatak, javljanje na natječaj za posao ili apliciranje za državne potpore odlaziti u općinu i plaćati upravne pristojbe. Nakon 1. listopada taj će posao umjesto njih obavljati tijela državne uprave, piše Večernji list.

Prvi preduvjet za “državu bez papira”

Do 1. svibnja svi uredi državne uprave po županijama dužni su se uključiti na tu aplikaciju, a do jeseni to će orati učiniti sva tijela državne uprave i lokalne samouprave, kao i sva ostala tijela s javnim ovlastima. Riječ je o aplikaciji koju je pripremilo Ministarstvo uprave u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, što znači da će osobni podaci građana ostati zaštićeni.

Naime, pristup maticama podataka ograničen je samo na čitanje i ispis, a bez mogućnosti dodavanja, izmjene ili brisanja podataka. Usto će svaki ulazak u matice biti evidentiran uz navođenje svrhe ulaska, a službenici koji budu akreditirani za pristup maticama morat će potpisati izjavu o povjerljivosti. Uvođenje spomenute aplikacije prvi je preduvjet za izgradnju “države bez papira”, poručuju iz Ministarstva uprave.



U HRVATSKOJ ĆETE MOĆI OTVORITI TVRTKU IZ FOTELJE? ‘To će ubrzati, pojeftiniti i ohrabriti potencijalne poduzetnike’

Postojeći sustav e-građani neće izgubiti svrhu

Bez obzira na uvođenje nove aplikacije, ranije uvedeni sustav e-građani, u koji je uključeno oko 400 tisuća korisnika, neće izgubiti svrhu. U tom je sustavu, piše Večernji list, dosad evidentirano devet milijuna prijava za različite usluge, a građani će i i dalje imati višestruke koristi od prijave u njega.

Iz Ministarstav uprave poručuju da je u sustavu e-građani do sada izdano 14 vjerodajnica na temelju kojih, primjerice, banke svojim klijentima omogućuju da se putem svojih tokena ulogiraju i u sustav e-građani. Vjerodajnicu ima i Hrvatska pošta, studenti se u sustav mogu ulogirati putem Carnetovih kartica, a liječnici putem liječničkih kartica. Sustav obavještava građane kada su im istekli osobni dokumenti, a u njega automatski dolaze prijave i odjave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Kroz sustav e-građani u osobne pretince korisnika dosad je ušlo 10,5 milijuna poruka, a u pripremi su i nove funkcije sustava, koje će dodatno olakšati komunikaciju građana s javnim tijelima – poručili su iz Ministarstva uprave.

VELIKI USPJEH: Hrvatski projekt e-Građani proglašen najboljim u Europi