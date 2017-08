ZABOČANIN DAO OTKAZ U DRŽAVNOJ TVRTKI I KRENUO U AVANTURU: ‘Rekao sam šefici da odlazim odmah… danas imam svoj posao’

Martin Turk iz Zaboka prije pet je godina napravio neuobičajen potez. Jednog je jutra odlučio da posao u državnoj tvrtki od 9 do 17 nije za njega. Dao je otkaz i otutovao u Indiju.

Martin je diplomirani ekonomist koji je nakon studija radio više poslova. Tri je godine proveo na radnom mjestu u Hrvatskim željeznicama, no takav ga posao i način života nisu privlačili i zadovoljavali.

‘Nisam bio zadovoljan pa sam kupio jednosmjernu kartu za Indiju’

‘Nisam bio zadovoljan sam sa sobom i činjenicom da mi dva do tri tjedna godišnjeg odmora nisu dovoljna kako bih proživio sve što želim’, rekao je Martin za 24 sata i dodao kako su ga oduvijek privlačile strane zemlje, a odrastao je i s roditeljima avanturistima pa su mu putovanja bila u krvi.

Prijelomni se trenutak u njemu dogodio nakon povratka s puta iz New Yorka, gdje su Martina zadivili lokalni ljudi i njihovi običaji.



‘Tog jutra 2012. godine probudio sam se znajući da je baš danas taj dan. Zakasnio sam na posao jer sam otišao kupiti jednosmjernu kartu za Indiju. S kartom u džepu zamolio sam razgovor kod šefice i rekao joj da dajem otkaz sada i odmah jer za dva tjedna idem u Indiju i neću se vraćati’, ispričao je Martin.

U Indiji je prošao svašta, no oduševila ga je otvorenost i srdačnost tamošnjih ljudi. Nakon dva mjeseca u toj zemlji, s prijateljem je otišao u Šri Lanku, odakle su autobusom putovali u Nepal. To ga je putovanje ipak promijenilo jer je trajalo pet dana, a autobus je vozio makadamskim cestama.

Teški trenuci

‘Bilo je prestrašno. Plakao sam u autobusu, Indijci su me tješili, htio sam doma. Danju je bilo vruće, a noću sam se smrzavao. Imao sa sobom samo jedan šal kojeg od tada nosim na sva svoja putovanja, i da nije bilo tog šala umro bih od hladnoće’, kaže.

Martin je već bio spreman odustati i vratiti se u Hrvatsku, no tada je upoznao jednog Engleza koji je biciklom obilazio svijet. Dvojica su se prijatelja odlučili popeti na Himalaju.

‘Popeli smo se do 4700 metara nadmorske visine. Bili smo umorni, gladni, smrznuti. Molili smo alpiniste koji su silazili s vrha da nam daruju višak odjeće. Penjali smo se 12 dana, a tad smo odlučili vratiti se. Ja sam ondje uglavnom meditirao i tamo gore shvatio da u životu zapravo želim biti fotograf i dokumentirati svijet oko sebe’, ispričao je.

Nakon spuštanja s planine, Martin je uz novčanu pomoć svog engleskog prijatelja odmah kupio fotoaparat. Kasnije mu je novac vratio, a Martin je tada otputovao u Zagreb i osnovao tvrtku koja se bavi fotografiranjem vjenčanja.

Sedam mjeseci rada, pet mjeseci putovanja

‘Odlučio sam da ću raditi sedam mjeseci, a ostatak vremena proputovati. Zarađeni novac trošim na putovanja i fotoaparate. Posjetio sam pedesetak zemalja svijeta, ali moram istaknuti kako za mene to nije broj jer zemlje su ljudi’, kaže ovaj fotograf koji je proputovao cijelu Europu, a vidio je i Kubu, Aziju, Indoneziju… Iako takav način života obožava, kaže da on ima i neke negativne strane, poput otrovanja hranom u Indiji, ali i zdravstvene probleme koje je zaradio u toj zemlji.

‘U Indiji sam zaradio crijevnog nametnika s kojim se i danas borim, a u Dominikanskoj republici me napao čovjek s velikom nožem. Htio me opljačkati. Nije shvatio da mu pokušavam dati ruksak koji se zapetljao nego je mislio da se opirem pa smo se hrvali. Nožem me ubo u prsa, no srećom sam ondje ispod jakne držao laptop pa me nije ozlijedio. Na kraju sam uspio otpetljati ruksak pa sam mu ga dao.’

Sada mu više nije zanimljivo spavanje pod mostovima, kaže. Više ga oduševljavaju nacionalne delicije zemalja u koje putuje. Na putovanjima ga prati i supruga koja je također avanturistica, a nada se da će s njima uskoro putovati i njihova tek rođena beba, ispričao je za 24sata.