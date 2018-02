SNJEŽNA MEĆAVA ZATRPALA ISTRU, PROMET PARALIZIRAN: Snijega ponegdje ima i 25 cm, prizori kao da dolaze iz Rusije

Sve zimske službe Istarskih cesta i Županijske uprave za ceste posipavaju ceste i čiste snijeg koji pada još od poslijepodneva, a smirivanje se očekuje tijekom noći s ponedjeljka na utorak

Snijeg u središnjoj Istri pada tijekom cijelog poslijepodneva i večeri, na nekim je mjestima zbog snažnog intenziteta paralizirao promet, a stvorio se i snježni pokrivač deblji od 15 centimetara, izvijestio je u ponedjeljak navečer istarski meteo portal Istramet.

Snijeg povremeno zaleprša i uz obalu, no tu se ne zadržava. Zbog prilično velike količine snijega, i do 25 centimetara, na cestama na području Grada Pazina, u ponedjeljak navečer, proglašeni su zimski uvjeti koji ostaju na snazi do opoziva.

U skladu s time zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za kamione iznad 7,5 tona, dok ostali sudionici u prometu moraju imati zimsku opremu.

Osim toga, skreće se pozornost vozačima da na ceste ne izlaze ako nije potrebno, dok se vozače koji se zateknu u prometu moli da vožnju prilagode uvjetima na cesti uz pojačan oprez.

Prema podacima policije, na cestama na izlasku iz Pazina u ponedjeljak navečer bio je zastoj zbog vozila koja su se zatekla u prometu bez zimske opreme.

Trenutno su sve zimske službe Istarskih cesta i Županijske uprave za ceste na terenu, čiste snijeg i posipavaju ceste. Snijeg još uvijek pada, a smirivanje se očekuje tijekom noći, ističu iz Istrameta.