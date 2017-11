ZA VIKEND NAS OČEKUJE NOVA PROMJENA VREMENA: Današnji dan maksimalno iskoristite, stiže pogoršanje s kišom i snijegom

Nakon nekoliko iznadprosječno toplih dana, uglavnom vedrih, stiže nam novo pogoršanje vremena s kišom i snijegom.

Danas će u većini zemlje biti pretežno sunčano, tek mjestimice ujutro s maglom, dok će na Jadranu biti djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka moguće s malo kiše, uglavnom na sjevernom dijelu, izvijestio je jutros DHMZ.

POZNATA METEOROLOGINJA O PREDSTOJEĆOJ ZIMI: ‘Nemojte misliti da neće biti snijega i to obilnog, dapače…’

Vjetar će biti većinom slab, ponegdje umjeren, a u gorju mjestimice na udare i jak jugozapadni, a na uz more poslijepodne do umjereno jugo. Najviša temperatura kretat će se između 13 i 18 stupnjeva Celzijusovih, dok će u gorju biti malo niža.



No, vikend pred nama donosi nam i novu promjenu vremena.

Subota će tako biti djelomice sunčana uz postupni porast naoblake, bit će razmjerno vjetrovito ali i dalje iznadprosječno toplo. Na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici od jutra će biti oblačnije uz povremeno malo kiše, a drugdje se kiša očekuje navečer i osobito tijekom noći na nedjelju.

Uz osjetno zahladnjenje u višem gorju će tijekom noći na nedjelju kiša prijeći u susnježicu i snijeg. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju i s olujnim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura na kopnu većinom od 4 do 9, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna između 11 i 16 °C, u gorju malo niža.

Nedjelja će tako u cijeloj zemlji biti tmurna i kišna, ponegdje i sa snijegom.