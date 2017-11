ZA ŠTO IZDVAJAMO NAJVEĆI DIO OBITELJSKOG BUDŽETA? Na hranu trošimo više od razvijenijih zemalja EU

Prema podacima iz 2014. godine, Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama Europske unije spada u države s niskim izdacima za stanovanje, dok najveće troškove stanovanja imaju Danska, Velika Britanija i Finska. U tim zemljama 30 posto budžeta izdvaja se za stanovanje, dok hrvatska domaćinstva za to troše 16 posto obiteljskog budžeta.

Troškovi stanovanja u ovom slučaju odnose se na održavanje stana, popravke i troškove režija. Prema pdoacima da hrvatska obitelj troši 16 posto svog budžeta na troškove stanovanja proizlazi da je, kada je riječ o stanovanju, Hrvatska treća najjeftinija zemlja članica Europske unije.

Najviše novca odlazi na hranu

No kod nas se najviše troši upravo za hranu, i to 30 posto obiteljskog budžeta. Kada je riječ o članicama EU, Litva nas slijedi, s 20 posto budžeta potrošenog na hranu, a ako u obzir uzmemo kandidatkinje za članstvo u EU, tu je Srbija koja na hranu troši 23 posto obiteljskog budžeta. Za usporedbu, u najrazvijenijim zemljama EU za hranu se izdvaja 7-10 posto obiteljskog budžeta, no u tim je zemljama zato trošak stanovanja puno veći i radi se o najvećem izdatku od ukupnog budžeta, piše Večernji list.

Nakon toga, najviše izdvajamo za prijevoz, a trošak je sličan onome koji je na razini EU: 13 posto ukupnog budžeta. Zatim slijede troškovi za ‘razna dobra i usluge’, za što Hrvati izdvajaju 8,5 posto budžeta, a u EU je to 11,5 posto. 6 posto budžeta u Hrvatskoj se izdvaja za rekreaciju i kulturu, a u EU je prosijek tog troška 8,5.



U Hrvatskoj se više od prosijeka EU troši i na odjeću: dok je prosijek u zemljama EU troška na odjeću pet posto, kod nas se za to izdvaja sedam posto budžeta.

5,5 posto se izdvaja na trošak komuniciranja, što je opet više nego u drugim zemljama EU (2,5 posto), piše Večernji list.

Troškovi stanovanja stalno rastu

U brojkama, 16,4 posto od ukupnog budžeta iznosi 2400 milijardi eura za stanovanje u razvijenim zemljama EU, a podaci pokazuju da su ti troškovi porasli od 2006. s 22,7 posto na 24.5 posto u 2016. godini.

U Hrvatskoj je u 10 godina, od 2004. do 2014. trošak stanovanja narastao s 13 na 16 posto. Takva se istraživanja inače provode i češće, no hrvatski Državni zavod za statistiku nema novca za to.