‘ZA DROGU – SPREMNI’: Don Kaćunko na misi za Francetića sipao budalaštine, ali i jedno poprilično jezivo objašnjenje

“Zamislite da na koncertu pjevač zaviče za drogu, a publika odgovara spremni”, imao je svoj moment don Kaćunko, služeći danas misu za ustaškog časnika Juru Francetića. No u njegovoj propovjedi ima nešto mnogo zlokobnije od nebuloznih usporedbi…

Jure Francetić ipak nije dobio spomen-ploču na kući u Otočcu. No zato je dobio misu zadušnicu, koju je u Otočcu predvodio don Anđelko Kaćunko. Kaćunko je u propovijedi pravdao pozdrav “Za dom spremni i to” prilično nebuloznom usporedbom, a usput se okomio i na “liberalne medije”.

“Zamislimo sada neki veliki rock koncert na stadionu na kojem glavni pjevač zaurla ‘jeste li za sex?’. A masa odgovori ‘spremni’. Za drogu – spremni. Za rock – spremni. Sigurno nakon toga nitko ne bi pisao komentare o ustaštvu i nacizmu na tom koncertu”, objasnio je župni vikar župe Presvetog Trojstva u Otočcu don Anđelko Kaćunko i nastavio sav uživljen:



“Naši bi novinari rekli da je to kul. Ali zato kad netko pozdravi i odzdravi za dom spremni slijedi užasna medijska oluja kao što već desetljećima trpimo u liberalnim medijima. A ako netko to opravdava onda je to još klerofašizam”, zgraža se Kaćunko, vjerojatno se osjetivši prozvan.

I potom je išao jezično raščlanjivati pozdrav. “Što uopće znači ta spremnost koja je nekima trn u oku?”, pita se kontroverzni svećenik. Nakon što je naveo rječničku definiciju ‘spreman’ nastavlja “Dakle za dom je spreman i netko tko je do smrti voljan braniti svoj dom, domovinu”, objašnjava Kaćunko.

Za razliku od mnogih pobornika zloglasnog pozdrava ustaškog pokreta, Kaćunko se nije skrivao iza izmišljene teze “starog hrvatskog pozdrava”, kojeg, slažu se povjesničari, nitko nikad prije ustaša nije koristio.

