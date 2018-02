ORTOPED IZ DUBRAVE KOJI JE ZLOSTAVLJAO PACIJENTE DOBIO OTKAZ! ‘Pokrenut ćemo i postupak protiv njega pred Liječničkom komorom’

Bolnica je reagirala tek nakon što su brojna svjedočanstva pacijenata koje je vrijeđao liječnik objavljena u medijima

Klinička bolnica Dubrava priopćila je kako je liječniku ortopedu, protiv kojeg je pokrenut postupak zbog nedoličnog ponašanja prema pacijentima, otkazan ugovor o radu.

Iz bolnice izvješćuju da su u siječnju primili pritužbu jedne pacijentice zbog neprimjerenog ponašanja ortopeda, te je radi utvrđivanja osnovanosti pritužbe osnovano Povjerenstvo, koje je nakon provedenog postupka utvrdilo da je pritužba osnovana.

“Sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o radu KB-a Dubrava, proveden je propisani postupak te je prozvanom liječniku otkazan ugovor o radu”, navodi u priopćenju ravnatelj KB-a Dubrava Srećko Marušić. Dodaje kako će protiv ortopeda biti pokrenut i disciplinski postupak pred Hrvatskom liječničkom komorom.



Jeziva iskustva pacijenata

Priča je počela ispoviješću pacijenata koji su imali neugodna iskustva te su ih ispričali u emisiji Provjereno. Jedna je žena ispričala kako je ortoped prema njoj imao vulgarni ispad te da je dodirivao njezine grude i konstantno ih komentirao.

‘Cijelo vrijeme je spominjao da imam ogromne grudi. Govorio je i da imam grbu od rođenja, zar ja to ne znam? Pitao me jesam li udana i imam li djecu, na što sam rekla da, pa me pitao jesu li mi i djeca grbava. I onda je pitao je li kad me moj muž prvi put j****, to bilo sprijeda ili zg***, jer ako je bilo zg*** onda je morao vidjeti da sam grbava, a ako je bilo sprijeda, onda sam ga uspjela prevariti pa me oženio takvu grbavu’, ispričala je šokirana pacijentica za Provjereno.

Traumatizirao maloljetnicu

Na istog ortopeda požalila se i majka maloljetnice koju je isti navodno prisiljavao da prizna da nije nevina, ali i žena koja je kazala kako ju je ucjenjivao tako što joj je rekao da će prije doći na red ako s njim stupi u spolni odnos (samo doista vulgarnim riječnikom).

Na meti ljigavog ortopeda bila su čak i djeca. Jedna je njegova bivša pacijentica ispričala kako je imala 13 godina kad je bila kod njega na pregledu te da je ‘od tog bolesnika imala noćne more’.

