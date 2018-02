VUČIĆ: ‘Ja nikoga nisam nazvao ustašom, a mene cijelo vrijeme zovu bahatim četnikom… Ali nema veze, šutjet ćemo 100 dana’

Predsjednik Srbije je nakon posjeta Vrginmostu dao intervju novinaru Al Jazeere Josipu Šariću

Tijekom drugog dana svojeg posjeta Hrvatskoj, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Vrginmost, mjesto u kojem žive srpski povratnici. Medijima je rekao kako je zadovoljan dosadašnjim posjetom Hrvatskoj i da će se u međusobnim odnosima u budućnosti mnogo toga promijeniti.

VUČIĆA IŽIVCIRALA PITANJA NOVINARA O GOVORU U GLINI: ‘Nijedan hrvatski političar ovo neće doživjeti u Srbiji’

‘Na višak emocija se samo nasmijem i nastavim dalje’

Nakon svog govora i obraćanja medijima, razgovarao je s novinarem Al Jazeere. Na pitanje hoće li sastanci s hrvatskom predsjednicom i premijerom biti prekretnica u odnosima dviju zemalja, Vučić je rekao da su to bili važni sastanci i da toga nikad nije dovoljno.



‘Bit će ih još i bit će ponavljanje istih tema jer je jasno da imamo različito viđenje prošlosti. Ne vidim razloge za bilo kakva sukobljavanja u budućnosti. Nemamo interese koji mogu biti u proturječju u budućnosti i to je od izrazitog značaja. Moramo razgovarati na civiliziran način i moramo imati više povjerenja jedni u druge. To se gradi s vremenom i ja mislim da će moj poziv koji će uslijediti hrvatskoj predsjednici Grabar-Kitarović značiti da dođe vidjeti što smo učinili. Moći će kod Hrvata u Vojvodini vidjeti jesmo li u međuvremenu nešto napravili i jesmo li napredovali. Time pokazujemo svoju dobru volju.

Ako je predsjednica Grabar-Kitarović uspjela učiniti to, da samo završimo kuću bana Jelačića, lektorat, nešto značajnije zapošljavanje u državnim organima Srbije pripadnika hrvatske manjine, onda je napravila ogroman posao i ogromna je korist za Hrvatsku. U Srbiji, o kojoj ja brinem, zainteresiran sam za sudbinu Srba na isti način. Kada mi ovo učinimo za Hrvate, onda sam potpuno siguran da će hrvatska država pomoći Srbima i da će oni lakše živjeti i imati više povjerenja i u svoje susjede i u hrvatske vlasti. To je sistem spojenih posuda i mislim da će se to i dogoditi u narednih nekoliko mjeseci i da će na kraju ljudi biti zadovoljni rezultatom. Naravno, uvijek ima viška emocija i na to se nasmijete i nastavite dalje, to je razlika između onih političara na dnevnom nivou i onih koji moraju gledati u budućnost’, rekao je Vučić.

‘Emocije oko onoga što je bilo prije 30 godina trajat će još 30 godina’

Osvrnuo se i na jučerašnji sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, rekavši da i od njega, kao i od predsjednice, očekuje podršku za primjenu rješenja za sve o čemu se razgovaralo. Nakon razgovora s lokalnom zajednicom Srba u Hrvatskoj, koji kažu da srpska politička zajednica u Hrvatskoj često ne koristi prava koja ima, Vučić kaže da ‘bi se ugrizao za jezik, što god da kaže’.

‘Uvijek stvari možete učiniti bolje i s druge strane, i danas se moglo vidjeti da dio ljudi nije htio uzeti riječ. Sve to ima svoje razloge, a nekad oni nisu ni realni ni racionalni. Ima tu i mnogo toga iracionalnog nakon svega što se događalo do 1995. godine, ali vjerujem da stvaranje povjerenja između Srba i Hrvata može donijeti mnogo toga dobrog, možda i još više odgovornosti i želje da se stvari brže mijenjaju i kod srpske zajednice i u političkom smislu. Oni svakako imaju utjecaj. Nešto je manje od 200.000 Srba u Hrvatskoj i oni se svojim političkim djelovanjem moraju izboriti za svoja prava’, kaže Vučić.

Na pitanje koji je problem najlakše rješiv od svih o kojima se ovih dana raspravljalo, Vučić kaže da je pitanje prava Hrvata u Srbiji i prava Srba u Hrvatskoj najznačajnije. ‘Što se nas tiče, mi ćemo učiniti mnogo toga da poboljšamo prava Hrvata u Srbiji, iako smo mnogo toga, što je priznala predsjednica, već i učinili za njih. To su konkretne stvari i konkretan rezultat se vidi. A emocionalno, tko kako tumači ono što je bilo prije 30 godina, to će trajati još 30 godina’, kaže Vučić.

‘Šutjet ćemo 100 dana’

Osvrnuo se i na svoj govor u Glini od prije 23 godine.

‘Od mene ljudi ne očekuju ništa, oni ne žele razmišljati o budućnosti već je njihova mjera eventualne podrške ili dobrog odnosa direktno proporcionalna mjeri poniznosti koju od tog nekog očekuju. Od pogrešne osobe to očekuju i moj je posao da radim za budućnost. Kad smo već kod ovog osobnog pitanja, u ovom posljednjem ratu su sve kuće Vučića spaljene, a ničiju tuđu kuću niti jedan Vučić nije spalio. Ni od koga nisam došao tražiti ispriku. Rat je teško vrijeme, veliko breme, gledamo u budućnost, a ja nikoga nisam nazvao ustašom kao što mene zovu bahatim četnikom cijelo vrijeme. Organiziraju specijalne emisije na nacionalnoj televiziji, zamislite da mi organiziramo specijalnu emisiju u kojoj bismo na našim nacionalnim televizijama u Srbiji vrijeđali predsjednicu ili premijera Hrvatske. I na to se nasmijem i nastavljam raditi svoj posao na najbolji mogući način u interesu prijateljstva Srbije i Hrvatske’, kaže Vučić i dodaje da nije nimalo plašljiv pred izjavama Hebranga, Bulja ili nekih drugih.

‘Ne odgovaram upravo zbog onoga što sam rekao. Mi ćemo sto dana šutjeti, a oni što jače uvrede iznose, to govori više o njima nego o meni’, rekao je predsjednik Srbije za Al Jazeeru.