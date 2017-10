VUČIĆ PLANUO I BRANIO SVOJ SUSRET S VUKOVARSKIM KRVNIKOM: ‘Da ga ubijemo? Vežemo u okove? A Gotovina će u Hrvatskoj biti predsjednik’

Tijekom svog posjeta tvornici u Rumi, Aleksandar Vučić se susreo i s haškim osuđenikom, vukovarskim krvnikom Veselinom Šljivančaninom. Šljivančanin je na slobodi završio nakon odsluženja dvije trećine kazne još prije 6 godina.

Na pitanje kolega s N1 televizije, ne smatra li da je neprimejereno da se druži sa Šljivančaninom, Vučić je planuo.

‘Vidio sam ga ispred. Čovjek je izdržao svoju kaznu. Što bi mi trebali učiniti? Da ga uhitimo? Da ga ubijemo? Da ga vežemo u okove? Što biste vi s N1 da učinimo?!’, zagrmio je predsjednik Srbije.

Imao je i opravdanje, ali i napad na Hrvatsku. ‘Pojavio se ispred kapije da me pozdravi. Čovjek je odslužio u kaznu, što još treba učiniti? I on i svi mi? A Gotovina će u Hrvatskoj biti predsjednik, ako to nekome zatreba’, nekom je logikom zaključio Vučić.