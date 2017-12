VUČIĆ: ‘Hrvatska oživljava ideologiju ustaša koji su zanosno i s veseljem ubijali Srbe’

Čelnici Srbije i Republike Srpske u nedjelju su na obilježavanju 72. obljetnice proboja zatočenika iz koncentracijskog logora Jasenovca u Donjoj Gradini poručili kako Hrvatska pokušava oživjeti ustašku ideologiju i relativizira ustaške zločine.

U mjestu Donja Gradina na bosanskohercegovačkoj obali Save vlasti Republike Srpske organizirale su svoje obilježavanje 72. obljetnice proboja iz Jasenovca a u toj komemoraciji uz najviše entitetske dužnosnike te dužnosnike u tijelima državne vlasti iz reda bosanskih Srba sudjelovali su i predstavnici vlade Srbije.

‘UKLONITE USTAŠKI POZDRAV’: Vladajući na Spomen području bez govora, no antifašisti ih dočekali s jasnom porukom

Komemoraciji su nazočili američka veleposlanica u BiH Maureen Cormack, šef delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark, izraelski veleposlanik za BiH Boaz Rodkin, šef misije OESS-a Johnatan Moore te još neki članovi diplomatskog zbora u BiH.



Srbijanski premijer i novoizabrani predsjednik te države Aleksandar Vučić pojavio se na komemoraciji uz gotovo dvosatno zakašnjenje poremetivši cijeli program koji je privremeno prekinut da bi se Vučiću usred prisjećanja na žrtve zločina pljeskalo.

‘Zanosno i s veseljem ubijali Srbe’

U poduljem govoru Vučić je optužio Hrvatsku kako pokušava oživjeti ustašku ideologiju te je zaprijetio kako će se Srbija odlučno suprotstaviti “pokušajima da se ponovi ono što se zbilo u prošlosti”. Kazao je kako se u NDH “zanosno i s veseljem” ubijalo Srbe te kako je na temelju “master-plana” o istrjebljenju cijelog naroda ustaški režim pobio “više od milijun ljudi”.

Vučić je istaknuo kako je žalosno to da ideolozi takvog zločina poput Mile Budaka imaju svoju ulicu u više od petnaest gradova u “europskoj Hrvatskoj”.

“Sa žalošću moram konstatirati da smo svjedoci pokušaja povampirenja ustaške ideologije”, kazao je srbijanski premijer ustvrdivši kako se sada pokušava provesti “revizija slike” o kardinalu Stepincu s ciljem skidanja njegove odgovornosti za počinjene zločine.

“Čini se da nije daleko dan kada će uslijediti zahtjev za reviziju slike o (Anti) Paveliću i prenošenje njegovih posmrtnih ostataka”, kazao je Vučić spomenuvši u tom kontekstu kao neprihvatljivo isticanje ploče s ustaškim pozdravom u Jasenovcu. “Nikome i nikada više nećemo dopustiti ni ‘Bljesak ni ‘Oluju'”, kazao je Vučić.

Predsjednik RS Milorad Dodik kazao je pak kako je Vučiću zahvalan na porukama da Srbija neće dopustiti neku novu “Oluju” a istodobno je komemoraciju jasenovačkim žrtvama iskoristio kako bi entitet kojemu je na čelu afirmirao kao državu.

“RS je stvorena da Srbi budu slobodni jer za nas nema slobode bez države. Da smo 1941. imali RS ne bi doživjeli Jasenovac”, kazao je u govoru Dodik uz konstataciju kako BiH ne može štititi Srbe.

Kazao je kako je ustaške zločine podržala “ogromna većina hrvatskog naroda” a današnju Hrvatsku optužio je da tolerira ustaštvo jer dopušta postavljanje ploča s ustaškim pozdravom čak i u Jasenovcu.

Srpski patrijarh Irinej istaknuo je kako su u Gradini ljudi ubijani samo zbog svoje narodnosti i vjerske pripadnosti.

“Brojke stradalih veoma su velike a kada bi ih prebrojavalo bi to dugi popis s tisućama i tisućama nevino ubijenih duša, nevino stradalog naroda, naše braće, sestara i djece”, kazao je Irinej dodajući kako “samo Bog zna broj onih koji su postradali”.

Kazao je kako je posebna tragedija to što su u Jasenovcu kršćani stradali od ruke drugih kršćana koji su počinjenim nedjelima nanijeli sramotu i vlastitom narodu što povijest nikada ne može opravdati.

“Da zlo bude veće u to se zlo umiješala i jedna crkva. Vrhovi te crkve su blagoslovili sve što se događalo”, kazao je Irinej optuživši Katoličku crkvu za grijeh prisilnoga pokrštavanja u NDH.

Pozvao je Srbe da upravo zbog zločina iz prošlost ostanu ujedinjeni u dobru za sve ljude kako bi žrtve nedužnih imale smisla kao i da se zlo više nikada ne bi ponovilo.

Donja Gradina mjesto je na kojemu su tijekom postojanja jasenovačkog logora ustaše provodile masovne likvidacije zatočenika a za prvu koja je počinjena u siječnju 1942. odgovoran je Stanko-Staniša Vasilj, natporučnik 1. bojne Ustaškog obrambenog zdruga. Masovna pogubljenja na tom mjestu nastavljena su sve do proljeća 1945. godine.

Prema podacima Javne ustanove spomen-područje Jasenovac u Donjoj Gradini su pronađeno je 127 masovnih grobnica no točan broj onih koji su tamo ubijeni do sada nije utvrđen. Srpski političari i mediji inzistiraju na brojci od 360 tisuća ubijenih samo u Donjoj Gradini Iako je popis svih žrtava ustaških zločina jasenovačkog logorskog kompleksa do sada utvrdio kako je nedvojbeno ubijeno nešto više od 83 tisuće muškaraca, žena i djece.