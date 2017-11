VRUĆA RASPRAVA OKO TODORIĆA U OTVORENOM: ‘Ne smije mu se dozvoliti svjedočenje video-linkom’

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt, član Istražnog povjerenstva iz redova SDP-a Gordan Maras, član Istražnog povjerenstva iz HDZ-a Josip Borić, član Istražnog povjerenstva iz redova Mosta Nikola Grmoja i član Istražnog povjerenstva iz HNS-a Stjepan Čuraj u jučerašnjoj emisiji Otvoreno rapravljali su o predaji Ivice Todorića britanskim pravosudnim tijelima te može li saborsko Istražno povjerenstvo istražiti razmjere eventualnnog kriminala u Agrokoru ili ipak služi kao poligon za prikupljanje političkih bodova?

Načine na koje će britansko sudstvo postupati s Todorićem, analizirala je bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt koja je kazala kako ne treba podcijeniti razmišljanje britanskog suda.

‘Možda će oni donijeti odluku da su to besmislice i izručiti ga Hrvatskoj. Nemojmo sada reći oni ga neće nikada izručiti, možda se to neće tako dogoditi. Možda će na osnovi dokumentacije koju pripreme hrvatska pravosudna tijela pripreme i dostave, sud reći stvar je ozbiljna i vraćamo ga u Hrvatsku’, smatra Škare Ožbolt.



Dodala je i da se u slučaju Ivice Todorića postupilo po tjeralici, a ne po europskom uhidbenom nalogu jer bi ga se onda izručilo za šezdeset dana.

‘Hrvatska je raspisala i tjeralicu te Europski uhidbeni nalog. Čini mi se da je britanski sud postupio po tjeralici. Europski uhidbeni nalog je jasan. 60, odnosno maksimalno 90 dana. Ili u roku 10 dana dolazi do izručenja ako na to pristaje. Ispada da Velika Britanija nije postupila po Europskom uhidbenom nalogu’, rekla je Škare-Ožbolt.

Potom se osvrnula i na njegove objave na blogu.

‘Kada proanalizirate Todorićeve blogove, on se poziva na politički progon te zlouporaba prava vlasništva. On ne priznaje krivnju. Pitanje je kako će se sve to rasplesti. Do sada je Velika Britanija izručila Hrvatskoj jedino Vinka Sindičića zbog ubojstva Nikole Štedula’, dodaje bivša ministrica.

‘Ovo je brza procedura po kojoj su se stvari razvile. Kada britanski sud razmotri sve ono što dostavi hrvatsko pravosuđe, oni će analizirati sve. Da li je riječ o političkom progonu, da li je riječ o nezakonitom oduzimanju imovine? Sve će to oni analizirati. Postavit će i pitanja našem pravosuđu. Gledam na ono s čim sam se ja suočavala. Neki procesi su trajali i 10 godina. Možda se neće tako u ovom slučaju dogoditi. Možda bude izručen već 1. lipnja, ne znamo što će se dogoditi’, rekla je Vesna Škare-Ožbolt.

Čemu služi saborsko Istražno povjerenstvo?

‘Ukoliko Sabor želi ukinuti Povjerenstvo neka ga ukine, ali mi nećemo dopustiti HDZ-u da opstrukcijom čini što želi’, rekao je SDP-ov član Istražnog povjerenstva Gordan Maras te dodao kako je Povjerenstvo spremno raditi i bez HDZ-a.

Treba li Todorić svjedočiti putem video linka?

Josip Borić iz HDZ-a kazao je u emisiji kako bi najbolje bilo da se Todorić vrati u Hrvatsku i stane pred Istražno povjerenstvo, a ne da svjedoči putem video linka.

‘Mislimo da treba doći u Hrvatsku. Prije nekoliko mjeseci je rekao da je sve što je stvarao prepustio Republici Hrvatskoj. Trebao bi doći i objasniti stvari’, rekao je Josip Borić.

Razgovor uživo s Ivicom Todorićem volio bi ‘odraditi ‘ i Grmoja koji je dodao kako je to stav svih članova Povjerenstva.

Koja je uloga istražnog povjerenstva?

Grmoja je dodao da ako se iz odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva izbriše članak koji se tiče kvalitete financijskih izvješća u koncernu Agrokor, tada više ne postoji kolizija između onoga što radi Povjerenstvo i čime će se baviti pravosuđe.

‘Ne vidim kakva je kolizija ovoga što mi radimo i procesa s Todorićem. Istraga sigurno ne istražuje Gregorića, Valentića ili Manolića, a koje mi pozivamo na Istražno povjerenstvo. Vidimo predsjednika HDZ-a da se sada junači i govori Todoriću da se vrati, a vidimo da su oni stvorili Agrokor. Da nije bilo Mosta, Todoriću se ne bi reklo ne. Prva kaznena prijava je bila Bože Petrova’, rekao je Nikola Grmoja.

‘Kolega Grmoja je nedavno optužio Šeksa da ništa nije poduzeo, no istina je da je gospodin Šeks tražio da se napravi izvješće. Mi stalno moramo demantirati izjave Mosta. Najbolje je njihove istine ovjeriti kod javnog bilježnika…’, odgovorio mu je Josip Borić iz HDZ-a na što mu je Grmoja uzvratio: ‘Zašto nije došlo do optužnog prijedloga protiv Todorića. Zašto Šeks još davno nije podignuo kaznenu prijavu?’

‘Povjerenstvo i rad povjerenstva će završiti loše. Ja sam za to da se stvari raščiste, ali ovaj rad se ne razlikuje od onoga kako se radilo prije na povjerenstvima. Rezultat je uvijek bio isti, dakle, nije ga bilo’, zaključila je Vesna Škare-Ožbolt.