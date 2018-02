VRIJEME ĆE OVOG TJEDNA NAPOKON BITI PRIMJERENIJE ZIMI: I dalje će biti hladno, a evo kada nas očekuje novi snijeg

Već danas smo imali prilično hladno jutro, temperatura se spustila ispod ništice, a najhladnije je bilo u Gospiću gdje je izmjereno -10 °C što je druga najniža temperatura u Hrvatskoj ove zime.

Za razliku od iznadprosječno toplog siječnja, vremenske prilike u veljači ipak će biti primjerenije zimskom godišnjem dobu. Tako nam je u većem dijelu zemlje krajem prošlog tjedna stiglo zahladnjenje uz poneki centimetar snježnog pokrivača. Slična je prognoza i za ovaj tjedan.

Već danas smo imali prilično hladno jutro, temperatura se spustila ispod ništice, a najhladnije je bilo u Gospiću gdje je izmjereno -10 °C što je druga najniža temperatura u Hrvatskoj ove zime, piše RTL-ov meteorolog Nikola Vikić-Topić. Hladnije od današnjih -10,5 °C bilo je jedino 10. prosinca kad je na istoj lokaciji, u Gospiću, bilo -13 °C. Ovi podaci, nastavlja Vikić-Topić, nam više govore o blagoj zimi nego o današnjoj ‘velikoj’ hladnoći jer dobro znamo da su stanovnici Like i Gorskog kotara navikli na znatno niže temperature.

U noći na utorak i prijepodne na kopnu mjestimice će biti magle i niskih oblaka, a potom su moguća i sunčana razdoblja. S jugozapada postupno naoblačenje koje će Jadranu i područjima uz njega u drugom dijelu dana donijeti kišu, a gorskim područjima snijeg. Oborine će tijekom noći zahvatiti cijelu zemlju. Vjetar će biti većinom slab. Na Jadranu će slaba i ponegdje umjerena bura tijekom jutra okrenuti na jugo koje će jačati i u drugom dijelu dana imati jake i olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u Gorskom kotaru i Lici od -12 do -7, drugdje u unutrašnjosti uglavnom od -5 do 0, a na Jadranu između 1 i 6 °C. Najviša dnevna na kopnu uglavnom od 0 do 5, na Jadranu od 9 do 14 °C.



Srijeda će donijeti još snijega. U unutrašnjosti uglavnom samo prijepodne, dok će u Lici i Gorskom kotaru padati većinu dana pa imajte to na umu ako krećete na put. Slabijih snježnih oborina bit će i u noći na četvrtak. RTL-ov meteorolog ne očekuje deblji pokrivač u nizinama, no u Gorskom kotaru i Lici je moguće od 15 do 30 centimetara novog snijega.

Ono što ipak treba posebno naglasiti jest da će cijeli tjedan biti hladno, ne baš kao danas ujutro, ali opet hladnije nego prošli mjesec koji nas je prilično razmazio i navikao na neprimjerene, proljetne vrijednosti. Tako će jutarnja temperatura biti nekoliko stupnjeva ispod nule, a dnevna malo iznad.

Sredinu tjedna na Jadranu će obilježiti kiša. Oborine će biti manje u četvrtak, a prolazno će se i razvedravati. Vikend bi trebao biti većinom suh, a idealne uvjete kvarit će bura koja ipak neće biti ni olujna ni orkanska.