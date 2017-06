GOTOVO JE, HNS IDE U PREGOVORE O KOALICIJI S HDZ-om; Vesna Pusić: ‘Bit ću isključena obzirom da neću tu Vladu podržati u Saboru’

Sjednica Središnjega odbora HNS-a završena je te je donesena konačna odluka – HNS ide u pregovore o koaliciji s HDZ-om.

NOVO 20:34 Predrag Štromar dao je izjavu za medije. Potvrdio je kako HNS ide u pregovore s HDZ-om.

‘Središnji odbor nije prihvatio odluku Predsjedništva nego novu odluku za 78 glasova da idemo u pregovore s HDZ-om. Poslije razgovora ću vam moći puno više reći’, rekao je Štromar te dodao kako ne znači to da će razgovor biti pozitivan.

‘Sutra ujutro ćemo razgovarat o drugom koraku, mogu li se postići slična razmišljanja’, rekao je Štromar.

Kad se radi o uvjetima, Štromar je rekao da su predložili tri ministra za koje očekuju da će ih HDZ prihvatiti.

‘MZOS, profesorica Blaženka Divjak, i ako to prihvate, Barišić mora ići.

Ranko Marijan bio bi ministar pravosuđa, a tražimo i ministarstvo graditeljstva, kojeg bi vodio ja. Preslagivanje se može očekivati nakon razgovora s HDZ-om.

Ja sam siguran da ćemo imati dovoljno naših zastupnika da oformimo novu Vladu ako se dogovorimo s HDZ-om. Nismo izdali birače, mi želimo dobro Hrvatskoj, želimo ići naprijed, imati otvoreno društvo u Hrvatskoj. Ako ne prihvati HDZ, nećemo prevarit birače. Ako prihvate, birači će vidjet’, rekao je Štromar.

20:20 Vesna Pusić izašla je sa sjednice i svojom izjavom otkrila kakva je odluka HNS-a – ide se u koaliciju s HDZ-om.

‘Bit ću isključena obzirom da neću tu Vladu podržati u Saboru’, rekla je Pusić.

Beus Richembergh je rekao: ‘Sve znate’.

‘Mi ćemo čekati da imamo priliku glasati i pokazati što mislimo. Vrlo teško smo doživjeli ovakvu odluku odbora. Vrlo emotivno’, rekao je Beus Richembergh.

19:45 Zastupnica HNS-a Nada Turina Đurić, koja se inače protivi suradnji s HDZ-om, dala je izjavu u kojoj je izrazila razočaranje zbog odluke HNS-a.

‘Klijentelisti i korupcija u Hrvatskoj uvijek na kraju pobijede, nisam vjerovala da će tako biti u HNS-u’, kazala je Turina Đurić za Jutarnji.

19:25 Kako neslužbeno doznaje novinar N1 Hrvoje Krešić, Središnji odbor HNS-a ipak je odlućio da idu u koaliciju s HDZ-om.

19:15 RTL javlja kako iz više izvora doznaje da je Ivan Vrdoljak uspio pridobiti većinu na svoju stranu te da bi HNS ipak mogao ići suprotno odluci Predsjedništva – u koaliciju s HDZ-om.

18:58 Istaknuti HNS-ovac Goran Beus Richembergh prije 20-ak minuta je objavio status na Facebooku:

‘U prvom poluvremenu pobijedilo je poštenje i zdrav razum. U drugome je nasrtaj klijentelizma i političke korupcije mnogo jači. Plenkovićeva hidra pustila je pipke mnogo dublje nego što sam vjerovao. Ali kako god bilo, čist obraz i uzdignuta glava vrijede više od ministarskih i drugih sinekura pored tople peći velikog gazde’, napisao je Beus Richembergh.

18:30 Kako javlja Večernji list, na sjednici je Srećko Ferenčak izabran za novog starog tajnika stranke.

18:06 U tijeku je pojedinačna rasprava otprilike stotinu članova Središnjeg odbora HNS-a o suradnji ili nesuradnji s HDZ-om.

18:03 Tijekom sjednice Središnjeg odbora vlada vesela atmosfera. N1 javlja kako se iz dvorane nekoliko puta prolomio pljesak.

18:00 Matija Posavec prije sjednice Predsjedništva nije htio davati nikakve detalje.

‘Ne znam ja što HDZ nudi. Mi ćemo danas analizirati rezultate lokalnih izbora i govoriti o aktualnoj političkoj situaciji, čuvati jedinstvo stranke i donijeti razumnu odluku. Svatko ima svoju glavu kojom može razmišljati, a koji će biti konačni ishod, ja to ne znam’, kazao je Posavec.

Na pitanje što znači razumna odluka, kazao je:

‘Razumna odluka je ona koja će sačuvati jedinstvo stranke, a koju će donijeti većina.’

17:00 – Na sjednicu je stigao i Goran Beus Richemberg, jedan od istaknutih članova koji se od početka protive koaliciji s HDZ-om. ‘Središnji odbor će, nadam se, prihvatiti stav Predsjedništva i da ćemo se danas definitivno otkloniti od pokušaja da nas se kompromitira, posvadi i razdvoji. To je režija Plenkovićevog HDZ-a i to je dokaz da s njima nemamo što raditi. Čuo sam iz druge ruke da ima pritisaka na članove Središnjeg odbora da se ipak odluči da HNS surađuje s HDZ-om. Ako većina tako odluči tako će se postupati, ali bez nas koji se s tim ne slažemo’, rekao je Beus Richemberg.

Beus Richembergh izjavio je uoči sjednice Središnjeg odbora HNS-a kako očekuje da će se Središnji odbor “definitivno otkloniti od pokušaja da se HNS “kompromitira, zagadi i posvadi i podijeli”.

“Ta režija iz HDZ-a poznata je iz prijašnjih vremena, a Plenković ju je samo naslijedio i to je samo dokaz da je to stranka koja se ne mijenja i s kojom nemamo što raditi. Oni koji imaju što raditi s njima, vjerojatno za to imaju neki interes u tome. Ja osobno nemam, želim ovom zemljom hodati uzdignutoga čela i čistog obraza”, izjavio je Beus Richembergh novinarima uoči sjednice središnjeg odbora HNS-a.

Na pitanje koji je dio HNS-a blizak HDZ-u, Beus je odgovorio da “nema dijelova i da je uvijek čovjek u pitanju”. “Možemo govoriti samo o ljudima koji ili nemaju dovoljno informacija ili imaju nekakve osobne interese”.

Odbio je odgovoriti i je li riječ o varaždinskoj organizaciji HNS-a, istaknuvši da ne bi generalizirao.

Upitan postoje li pritisci na članove središnjeg odbora da glasaju suprotno odluci predsjedništva stranke, rekao je da to ne zna,

“To ne znam, ne mogu vam potvrditi, čuo sam samo iz druge ruke”, rekao je Beus.

Na pitanje novinara za komentar odgode sjednice Predsjedništva HDZ-a, koja se također trebala održati danas popodne, rekao je: “To sve znači, netko je dobio time out ili priliku za doigravanje”, a tko je, kaže, vidjet će se danas.

Ako Središnji odbor ne prihvati odluke Predsjedništva, nego kažu da su za suradnju s HDZ-om, Beus Richembergh kaže da će se postupati kako odluči većina, “ali bez nas koji se s tim ne slažemo”.

16:50 – Prilikom dolaska na sjednicu, dojučerašnji predsjednik stranke, Ivan Vrdoljak, dao je vrlo kratak komentar. ‘Ja sam u mirovini i nemam više tome što dodati’, rekao je.

VLAHUŠIĆ OTKRIO ŠTO JE SVE HNS-u NUDIO HDZ ZA ULAZAK U VLADU: ‘Sve blago ovoga svijeta, mogli smo dobiti sve što smo htjeli’

Središnji odbor HNS-a, koji ima 130 članova, raspravljat će o zaključcima stranačkog Predsjedništva koje je sinoć odlučilo da ta stranka ne ulazi u Vladu s HDZ-om, a šef HNS-a Ivan Vrdoljak odlučio je podnijeti ostavku na sve političke funkcije.

HNS-ov saborski zastupnik Milorad Batinić danas je u Saboru ustvrdio da odluka stranačkog predsjedništva nije konačna, odnosno da Središnji odbor može i drukčije odlučiti.

“Odluka Središnjeg odbora, kao najvišeg tijela stranke između dva sabora, može na neki način utjecati na tijek daljnjih razgovora i onoga što je bilo na predsjedništvu. Hoće li doći do toga ne mogu u ovom trenutku kazati”, rekao je Batinić novinarima u Saboru.

Kako doznaje N1 televizija od jednog člana Predsjedništva HNS-a ovakav scenarij je itekako moguć, a navodno je već počelo vrbovanje članova Središnjeg odbora da glasuju za koaliciju s HDZ-om.

“I dalje postoji snažan pritisak i iz HDZ-a i iz dijela Središnjeg odbora da se ide u savez s HDZ-om. Ta struja mogla bi imati većinu na Središnjem odboru od 130 članova”, rekao je izvor N1 televizije prema kojemu bi to bio kraj HNS-a.

Protiv suradnje je bilo pet istaknutih HNS-ovca – Anka Mrak-Taritaš, Vesna Pusić, Goran Beus Richembergh, Nada Turina Đurić i Andro Vlahušić. Mrak Taritaš prethodno je najavila da će u slučaju koalicije s HDZ-om napustiti stranku.

Danas poslijepodne trebalo je zasjedati i Predsjedništvo HDZ-a, no u poslijepodnevnim satima je priopćeno kako se sjednica ipak odgađa, a novi termin se još ne zna. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković jučer je nakon sjednice stranačkog predsjedništva i Nacionalnog vijeća potvrdio kako je dobio 100-postotnu potporu za pregovore s HNS-om te dodao da je HDZ spreman za razgovore i s drugim parlamentarnim strankama, ali i za nove izbore. No, nekoliko sati nakon toga stigla je odbijenica iz HNS-a.