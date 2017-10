VREMENSKE NEPOGODE UNIŠTILE UROD, CIJENE LETE U NEBO: ‘Dogodilo se sve najgore, voće i povrće poskupjet će ove jeseni u Hrvatskoj i 100 posto’

Jak proljetni mraz u travnju, potom višemjesečna suša, tuče, nikad brojniji i razorniji požari, poplave…, nizale su se prirodne nevolje u Hrvatskoj davši 2017. neslavni epitet godine elementarnih nepogoda. Zbog svega toga najveći je danak platila ‘tvornica na otvorenom’ pa je urod ove godine umanjen, a cijene će prema najavama voćara, povrtlara i drugih skočiti sto posto!

U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (HPK) kažu kako će preživjeti poljoprivrednici s puno kultura zasijanih “pomalo” jer će negdje gubiti, negdje dobiti, pa će s raznovrsnošću kultura anulirati gubitke. No, stradali su oni sa specijaliziranim proizvodnjama, oslonjenima na jednu kulturu na veliko – najviše oni što su sijali soju, kukuruz i šećernu repu, čiji su prinosi, procjenjuje šef HPK-a Matija Brlošić, stradali i do 50 posto.

‘Dogodili se svi problemi koji su se mogli dogoditi’

“Dosad je neku godinu znao obilježiti jedan problem, a ove godine sve što se moglo dogoditi – dogodilo se. Ipak, što se tiče nekih primarnih proizvoda – cijene im ne rastu, suncokret je čak nešto i jeftiniji nego lani kada je bio 2,30, a sada je 2,20 kuna. Cijene su za kukuruz malo skočile, 0,80 kuna uz 25 posto vlage, no imaju tendenciju rasta. No, što se tiče prihoda, oni će za OPG-ove biti manji jer je puno manje kilograma. Na sreću, ljetos skinute kulture nisu osjetile nepogode, pa su prinosi bili dobri, čak i iznad očekivanja. Struja na nas, primarne proizvođače, ne utječe. Poskupljenje energenata najviše osjećaju povrtlari zbog grijanja zatvorenih prostora. Zato prerađivači i trgovci i na najmanje poskupljenje energenata odmah skaču s cijenama”, pojašnjava za Glas Slavonije Brlošić.

Povrtlari nemaju dobre vijesti za potrošače i ističu kako je do skoka cijena već došlo, no poskupljenja neće stati. Tako je primjerice kilogram cvjetače sada za mnoge nedostižnih 15 kuna, salata također 15, a trebala je biti 10-12 kuna. “Cvjetače nema dovoljno, pa će i dalje ići gore. Kupus na vreće je tri kuna kilogram, paprika je otišla gore i sada je osam, začinska paprika bila je 100, a sada je 120, krumpir se na veliko prodaje za tri, a inače je bio dvije pa i kunu i pol. Ići će i do četiri kune”, kaže vlasnica povrtlarskog OPG-a iz Punitovaca Blaženka Škorvaga dodajući da gotovo svaka peta godina za njih bude ovako pogubna.



100 kuna za kilogram oraha

Umirujuće vijesti za kupce nemaju ni voćari. Njihova borba s vremenskim neprilikama u nepogodama turbulentnoj 2017. počela je još u travnju, kada je voćnjake poharao jak proljetni mraz, nanijevši štetu od 800 milijuna kuna, a tolika je bila i od lanjskog mraza. Skok cijena već je vidljiv na voćnim vrstama koje se sada trže poput jabuka, krušaka, šljiva i mandarina.

“Gore su otišle cijene kvalitetnih proizvoda, a ne nekvalitetne robe iz uvoza. Mandarina je u otkupu lani bila 2,20, a sada je 4,5-5, čak i 6 i više kuna. Kolega iz Dalmacije kaže mi da je lani imao veću proizvodnju, a ove će godine pet puta više zaraditi na mandarini. Jer, kaže, već je prodaje po 7, a lani po 2,20 kuna”, kaže glasnogovornik Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) Frane Ivković te dodaje kako će cijene do nove godine još porasti do 70 posto, a kad su u pitanju jabuka, kruška i mandarina i sto posto u odnosu na lani.

Dodajmo svemu da su i prinosi oraha podbacili pa se već sad u Đakovu prodaje po 80 kuna za kilogram, dok u Jastrebarskom, primjerice, cijena ide i do 100 kuna.