VRDOLJAK POKUŠAO OBJASNITI SVOJE POTEZE: ‘Očito sam ja jedini dovoljno lud ili hrabar da to radi’

Vrdoljak tvrdi da se on u politici služi emocijom.

Ivan Vrdoljak u svibnju je decidirano tvrdio kako HNS nikako neće s HDZ-om, no naposljetku je stvorena koalicija, a HDZ se zahvaljujući HNS-ovcima uspio održati na vlasti. Ivan Vrdoljak na neko se vrijeme povukao iz politike, dok je na njegovo mjesto instaliran Predrag Štromar. Od nedjelje je Vrdoljak ponovno šef te stranke, a danas je u emisiji Veto Sanjina Španovića odgovorio na pitanje kako očekuje da mu javnost vjeruje.

‘Nije suština političkog rada u bilo kojoj osobi, već je šustina političkog rada u rezultatu. Očekujem da će građani vjerovati da u političkom angažmanu nije jedina aktivnost sukob ili stranački rejting, već isporuka rezultata. Povjerenje kod političara se vraća samo rezultatom. Politika je osuđena na suradnju, i moramo naći novi model suradnje, razgovora i konačnog rezultata’, rekao je Vrdoljak.

Uvjerava je kako nije izgubio obraz da bi izbjegao izbore

‘Savka Dabčević Kučar je rekla da nisu članovi HNS-a ovdje da traže od države, već da ovdje i sada daju državi obol. Nismo mi zbog stranke izbjegli treće izbore, već zbog građana. Građani su zbog naše odluke i hrabrosti jer nitko se drugi nije usudio ovo napraviti izbjegli treće izbore. Trebao sam odlučiti ono što je najbolje za čovjeka i za ovu Hrvatsku, a što se kratkoročno loše reflektira na mene i moju stranku’, rekao je Vrdoljak koji se ne slaže s tvrdnjom da je izdao birače.



‘Nemojte podcjenjivati tih 130 000 glasova koje je HNS dobio. Vi zaista misite da su oni glasali protiv nekoga? Ja bih zaista volio živjeti u državi gdje ne moramo glasati protiv. Vjerujem da nismo dobili preferencijalne glasove jer smo bili najveći protivnik HDZ-a, već zbog naših rezultata u bivšoj Vladi s reduinstralizacijom, gospodarskim rastom, legalizacijom bespravnih objekata i slično’, rekao je Vrdoljak.

Na pitanje zašto je prekršio ugovor koji je potpisao sa SDP-om i HSS-om, a u kojem je stajalo da se ‘stranke potpisnice Sporazuma obvezuju se da ni u kojem slučaju nakon izbora neće koalirati s HDZ-om’.

Kaže kako mu se politika zgadila

‘Taj članak je 27 godina politike u Hrvatskoj koja se zgadila svima pa i meni. Što to znači, da ću ja izmasakrirati naše gospodarstvo, da će ljudi ostati bez posla, pad BDP-a, da će propasti turistička sezona, da neće biti reforme obrazovanja? I ako ja trebam reći dosta takvim politika ok, jer u budućim političkim ugovorima treba biti konkretan rezultat, a ne ovakav članak 5. Ako ne mogu realizirati reformu obrazovanja sa SDP-om, onda ću to sa novim HDZ-om, ako ne mogu omogućiti gospodarski rast sa SDP-om, onda ću to sa novim HDZ-om. Ja se danas dobro osjećam jer 2400 obitelji je dobilo nove subvencionirane kredite, jer djeca imaju obaveznu informatiku i ne uče više o disketama, a uskoro kreće novi kurikulum’, odgovorio je Vrdoljak.

Kazao je i kako su kontakti između HDZ-a i HNS-a oko sastavljanja Vlade nastali između dva kruga lokalnih izbora i da misli da time nije naštetio Anki Mrak Taritaš, Predragu Štromaru, Valentinu Dujmoviću i ostalim kandidatima koji su u drugom krugu izgubili izbore. Izjave Vladimira Šeksa da su kontakti postojali i prije smjene Mostovih ministara nije želio komentirati.

‘Očekivao sam opozicijski mandat četiri godine i nisam ni sanjao da Vlada HDZ-a i Mosta neće po drugi puta pasti. Onda sam očekivao da će neke stranke sličnije HDZ-u stablizirati situaciju u Hrvatskoj. Ali nitko se nije usudio to, svi su se bojali i ramišljali kako će se to reflektirati na njih osobno, a njihov rejting i ostali su zakopani u svojim rovovima. Mi se nismo toga bojali, ima nas još hrabrih u ovoj zemlji’, rekao je šef HNS-a.

Kaže kako je njegova ostavka bila pokazatelj da nije bilo njegovog osobnog interesa. Na pitanje zašto je ušao u, kako ju je sam više puta nazivao, ‘Titanik Vladu’, Vrdoljak je odgovorio kako te vlade više nema.

‘Titanik Vlada je propala i potonula s Mostom. Pukla je s Mostom. Bio je jedan kapetan na Titaniku i strojovođe, ali taj brod više ne postoji, došla je Carpatia, nekog smo spasili, nekog nismo, ali Hrvatsku jesmo u svakom slučaju i to od trećih izbora u tri godine’, rekao je Vrdoljak.

Gdje je vjerodostojnost?

Upitan gdje je tu vjerodostojnost, usporedio je svoj potez s političkim potezima u Njemačkoj i Austriji.

‘Ako je Martinu Schulzu interes Njemačke ispred njegovih izjava jer ga u protivnom više nema, tako je i meni i samo nas sve rezultat može održati’, kazao je i požalio se kako je ‘očito on taj koji je dovoljno lud ili hrabar’ da na Twitteru napiše famozni post o provođenju reforme obrazovanja, kojeg je objavio u tri ujutro, što su mu mnogi zamjerili, smatravši da je time jako naštetio kampanji Anke Mrak Taritaš za gradonačelnicu Zagreba.

‘Taj tweet je bila emocija, iako mi neki kažu da ne smijem imati emociju u politici. Mislio sam si zašto netko drugi ne može preuzeti tu odgovornost, primiti te uvrede i udarce koje sam ja primio, ali eto, očito sam ja taj koji je dovoljno lud ili hrabar da to radi. Ja gledam danas očima ljudi čija djeca imaju moderni kurikulum’, rekao je Vrdoljak.