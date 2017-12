VRDOLJAK ODGOVORIO NA NAJVAŽNIJE PITANJE: ‘Zašto sam se sada vratio u politiku? E sad ću vam sve objasniti…’

Vrdoljak je kazao da njegovo imenovanje ne znači da on ulazi u Vladu

Nakon što je ponovno izabran za predsjednika HNS-a, Ivan Vrdoljak gostovao je večeras u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio zašto se vraća u politiku.

“Ja sam i otišao da bi pokazao vrlo jasno da to nije osobni interes, da to nije pitanje moje pozicije u Vladi ili Saboru i dao sam ostavku na to mjesto potpredsjednika Sabora i otklonio bilo kakvu sumnju da je to osobni interes. Sad se vraćam da bi kreirali nove politike koje smo danas prezentirali i prihvaćene su na Saboru, od zemlje znanja do kreativnih industrija”, rekao je.

Vrdoljak je otkrio kako ne ulazi u Vladu jer je ona već formirana.



“Predrag Štromar i Blaženka Divjak rade odličan posao i moj posao je stranačka infrastruktura i nove politike za nove Vlade, jer u sljedećoj Vladi HNS će formirati i voditi Ministarstvo kreativnih industrija. To se treba pripremiti kao što smo i sad pripremali sve ovo”, kazao je.

Na pitanje kako će izgledati odnos između njega i stranačkog kolege Predraga Štromara, inače potpredsjednika Vlade, nasuprot premijera Plenkovića, Vrdoljak je odgovorio da Štromar funkcionira kao dio Vlade, a on kao predsjednik stranke.

“Na predsjedništvu se donose neki zaključci i nema potrebe da postoje neki mostovi. Koalicijski partneri imaju svoje političke sastanke, a ministri s premijerom koordinacije unutar Vlade”, kazao je Vrdoljak.