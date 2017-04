VRDOLJAK JE SIGURAN: ‘Riječ je o evidentnoj novoj krizi Vlade Mosta i HDZ-a’

Predsjednik HNS-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Vrdoljak nazvao je danas u Saboru sadašnje stanje na političkoj sceni u Hrvatskoj, vezano uz stanje u “Agrokoru” i nepostupanje Vlade da u tome krivca nađe u ministru financija Zdravku Mariću, novom krizom Vlade HDZ-a i Mosta.

“Ovo je evidentna nova kriza Vlade, kriza Vlade Mosta i HDZ-a, mi smo rekli svoj jasan stav o sudbini ministra Marića, najviše mu zamjeramo izjavu od 26. siječnja kada je nakon što je Moodys srušio rejting “Agrokoru” Marić rekao da se “ništa ne brinemo jer da on zna kakvo je stanje u firmi i da neće doći do nikakvih problema”. Vrdoljak smatra kako se to nije smjelo dogoditi jednom ozbiljnom, profesionalnom, odgovornom ministru financija i tu je stav HNS-a, kako kaže, potpuno jasan.

“Ono što nije jasno je stav Mosta, odnosno hoće li ostati kod jedine stvari koja im je ostala kao etiketa, a to je da traže vjerodostojnost svakog od ministara, ili će glasovati protiv ministra Marića, a ako glasuju protiv njega, onda Vlada pada”, obrazložio je.



Ponovio je i kako se Vlada HDZ-a i Mosta pokazala neodlučnom i Vladom koja ne zna svoj posao.

Upitan kada će u Saboru biti glasovanje o povjerenju ministru Mariću, Vrdoljak kaže kako će sukladno poslovniku sigurno predsjednik Sabora Božo Petrov glasovanje htjeti odgoditi što je moguće dulje, ali i dodaje kako se to odgađanje ne može produljiti dulje od 30 dana od dana kada zahtjev za glasovanje bude podnesen. Također, istaknuo je i da kao potpredsjednik Sabora nije razgovarao s predsjednikom Sabora o tome kada će se točno glasovati i je li petak ovoga tjedna posljednji dan Sabora ili će se sjednica nastaviti sljedeći tjedan.

‘Može li gospodarski i financijski sektor biti još više uzdrman?’

Novinare je zanimalo i zna li kako će se u takvom glasovanju u Saboru postaviti SDP. Vrdoljak je rekao da je po tom pitanju oporba uvijek jedinstvena te je izrazio uvjerenje kako će SDP glasovati za opoziv Mariću.

Vrdoljak je rekao kako ga ne zanima ministrova prošlost, odnosno je li sudjelovao u financijskim izvještajima “Agrokora” i je li tamo bio “upleten u nešto”. “Stvarno me to ne zanima, to neke institucije trebaju odraditi, mene zanima ono što Marić radi za Vladu Republike Hrvatske i hrvatske građane u svome mandatu”, rekao je.

“Može li više biti uzdrman gospodarski i financijski sektor nego što je uzdrman krizom u Agrokoru”, zapitao se. “A ministar je dva mjeseca prije toga rekao kako je sve u redu. Može li biti jači argument o tome da nema kompletnu sliku o tome kako funkcionira financijski i gospodarski sustav Hrvatske ako je argumentirao jasno da do krize neće doći, da poznaje tu tvrtku i da kontrolira državne financije”, smatra predsjednik HNS-a.

Vrdoljak je rekao kako će Most pokušati poslati poruku hrvatskoj javnosti kako nisu kao HDZ, a onda podržavaju sve ministre koje je HDZ dao, i plagijatora Barišića i sada Marića.

“Onda će s tim neutralnim glasom pokušati uljepšati svoje lice”, dodao je.

