VRDOLJAK IPAK IMA VEĆINU ZA SAVEZ S HDZ-om? No, čak i ako uspije skupiti podršku, HNS-u se ne piše dobro…

Prema više izvora iz vrha stranke, omjer članova predsjedništva HNS-a koji su voljni podržati koaliciju s HDZ-om i onih kojima je to potpuno neprihvatljivo je prilično izjednačen.

Osmero članova Predsjedništva HNS-a za sada je protiv, a osmero ih je sklono podržati Andreja Plenkovića. Za sada – obje strane priznaju kako je moguće da se do sjednice Predsjedništva omjer snaga promijeni. Bez obzira na to koja strana prevagne, šteta je dobrim dijelom učinjena.

VELIKA DRAMA U HNS-u: Vrdoljak potvrdio da je razgovarao s Plenkovićem: ‘Spreman sam dati mandat šefa stranke na raspolaganje’

“Samo koketiranje s HDZ-om dovelo je do toga da je stranka mrtva” ističe za Večernji izvor iz HNS-a. REalna su dva ishoda ili da stranka odbaci Vrdoljakov prijedlog, i on podnese ostavku te se raspišu unutarstranački izbori, ili da se ide u koaliciju. To automatski znači i cijepanje stranke, jer mnogim HNS-ovcima je takva koalicija neprihvatljiva.



HNS PRED ODLUKOM O KOALICIJI S HDZ-om: Vrdoljak potpredsjednik Vlade, a Vesna Pusić odlazi iz Sabora?

No Vrdoljak pokušava pridobiti ključne ljude na svoju stranu. Pritom ima važan adut – novi izbori ne bi ništa promijenili, niti je izgledno da bi srušili HDZ. Puno je izglednije da HNS potone jer čak i ako ih SDP prihvati na liste, teško da će biti velikodušni kao do sada.

BERNARDIĆ UPOZORIO ŠEFA HNS-a VRDOLJAKA: ‘Anka je žrtva vaših lutanja! Nemojte se odlučiti na taj potez. To bi bio sumanuti presedan’

“Traje reketarenje i Vrdoljak pokušava HNS-ovcima koji su zbog loših izbornih rezultata ostali ili će tek ostati bez radnih mjesta reći da se trgovački moral isplati” kaže izvor iz vrha stranke. Dodaje i da je HNS ideološki potpuno suprotstavljen HDZ-u te da se stranka sad može podijeliti na dva dijela – trgovački i svjetonazorski.