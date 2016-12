‘VRATI SE U STRANKU’: HDZ pozvao Jadranku Kosor, ona zahvalna ali ima jedan važan uvjet za razgovor

Dok je predsjednik HDZ u rukavicama govorio kako o povratku Jadranke Kosor, zagrebački dužnosnik otvoreno je pozvao bivšu predsjednicu da se vrati u stranku.

“Od dolaska Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a dio ljudi se vratio u stranku, uključujući poznata imena poput Milana Kujundžića i Drage Prgometa. Ne vidim razlog da se u HDZ ne vrati i gospođa Kosor. Osobno smatram da je ona puno napravila za HDZ i Hrvatsku. Bila je politička žrtva sukoba mišljenja s bivšim vodstvom. Pozivam je da zatraži ponovni prijem u članstvo” kazao nam je glavni tajnik Gradskog odbora HDZ-a Zagreb, Ivan Ćelić za Jutarnji list. Podsjeća kako je na posljednjem saboru stranke promijenjen Statut pa se sada i oni koji su bili isključeni iz HDZ-a mogu vratiti, što im je prije bilo onemogućeno.

Promijenjen statut

“Procedura je nešto kompliciranija nego kad se vraćaju oni koji su sami otišli, a potrebno je da se od matičnog, područnog odbora zatraži povratak. Područni odbor potom šalje zahtjev Gradskom odboru HDZ-a, a mi dalje Visokom sudu časti HDZ-a – pojasnio je Ćelić proceduru. Poziv iz zagrebačkog HDZ-a komentirala je bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor.



“Zahvaljujem gospodinu Ćeliću na hrabrosti. Lijepo je to čuti u ovo blagdansko vrijeme. No, činjenica je da je GO HDZ-a Zagreb bio i formalno tužitelj u postupku mog izbacivanja iz stranke pred Visokim časnim sudom.

U mom slučaju, kao i u drugim slučajevima, poziv za razgovor trebao bi doći s drugog mjesta” izjavila je Kosor.