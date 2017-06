‘OSJETILA SAM JAK UDARAC, KAD SAM SE OKRENULA NIKOGA NIJE BILO’: Agresivne vrane teroriziraju Zagrepčane

U Zagrebu je trenutno dvadesetak tisuća vrana, a već drugi mjesec teroriziraju građane glavnog grada. Ljudi ih većinom opisuju kao velike, crne i zastrašujućeg izgleda, ali i vrlo inteligentne. Vrane su nevjerojatno inteligencije, mogu zapamtiti čak i ljudska lica te istu osobu napasti više puta. Iznimno su opasne pri obrani vlastitog teritorija i mladunčadi, stoga im nije problem napasti i veće od sebe.

Dvije žene za Provjereno su ispričale svoje neugodno iskustvo s vranama.

‘Osjetila sam jak udarac u glavu. Mislila sam da je netko koga poznajem, da me lupio iz šale nekakve, ali kad sam se okrenula nikog nije bilo. Okrenem se natrag i vidim u razini lica vranu kako leti i prijateljicu preko puta ceste kako umire od smijeha jer je vidjela cijeli događaj. Ja naravno nisam baš bila pri sebi jer mi se ogromna ptica zaletjela u glavu’, ispričala je Lara.

Nela je također imala neugodno iskustvo.



Tjedan dana u strahu od vrana

‘Taj dan su bile gore na dalekovodu i graktale su cijeli noć. Čula sam ih zapravo cijelu noć, ali nisam znala o čemu se radi i spuštala sam se niz stepenice ovdje i malena vranica je točno tu negdje bila. I naravno, nisam ju ja dotaknula niti joj se približila. Kako sam prošla ovuda, bila sam na pola metra od vranice, sletio se jedan od roditelja na mene, jel’ to bila ženkica ili mužjak nisam sigurna, i pandžicama me po kosi razmrsio. Pokušala sam izvesti nešto da se spasim i pobjegla sam van i nismo više dirali tog ptića i nekako smo daleko zaobilazili danima. To je trajalo nekih tjedan dana dok valjda ptić nije razvio dovoljno krila i odletio’, ispričala je.

Klonite se grmlja i stabala

Između travnja i kolovoza se vrane gnijezde i tada je posebno važno da ljudi paze gdje se kreću i zadržavaju. Preporuča se da se drže barem pedesetak metara od grmlja ili visokih stabala jer vrane ponekad iz straha za mladunce napadaju nedužne prolaznike.

‘Vrana nije osvetoljubiva već se zapravo kloni čovjeka koliko god može, ali ako dođe u sukob s čovjekom, onda će pokazati neku vrstu negodovanja što je čovjek tu, čak će ga pokakati. Čak ima slučajeva gdje je vrana prepoznala čovjeka u autu, je li na lijevoj ili desnoj strani i pokakala je taj dio auta’, ispričao je osnivalr Ornitološkog labaratorija Manuel.

Vrana je jednako inteligentna kao majmun, brzo uči i ne ponavlja iste greške dvaput.

Ptice koje pamte

‘Ako ih čovjek tjera, one će naučiti tko ih tjera, ako ih čovjek prihvaća, naučit će zašto ih prihvaća i naučit će tražiti hranu baš od tog čovjeka koji ih prihvaća. Kažu neki, mogu biti osvetoljubive. Istina, može biti osvetoljubiva, ali to nije odlika koju vrana ima zapravo. Nitko nikada ne pogleda malo bolje kakve su vrane. Znači, da li je vrana emotivna, osjećajna, inteligentna, da li komunicira s puno glasova. Jer manje više kad stavite na prvo mjesto to da je vrana opasna i agresivna, ovo sve drugo nestaje’, objašnjava Manuel.

U Zagrebu se mogu vidjeti dvije vrste vrana – siva vrana i gačac. Najveća hajka digla se zbog sive vrane zbog njezine izražene potrebe da zaštiti svoj teritorij. Gačci su potpuno crne boje te su dosta društveni, a ljude ne napadaju jer ih se boje.

‘Vrane su ovdje, nisu zapravo samo napravile ekspanziju, već su stigle iz ratom zahvaćenih područja prije 26 godina. Znači nije to bilo tada odjedanput već je to dokle god je tamo rat bjesnio, one su ovdje stizale u valovim.

‘Razlog zašto ih ima toliko puno je to što je velika zagađenost osvjetljenjem, znači u gradu ima puno svjetla pa se životinje ne snalaze, ne razlikuju dan od noći. Ne znam, ima puno hrane i znači tu im je idealno, nemaju nikakvih neprijatelja, znači nitko ih neće ubiti, otjerati i tako dalje. I zato ih ima puno i zato mogu preživjeti ptići toliko’, rekla je Andrea Azenić koja je sama othranila 20 vrana.

Manuel je otkrio specifičnost ovih ptica.

Vrana može dovesti stotinu drugih vrana u manje od 10 minuta

‘Zanimljivo je da ako par vrana ili sama vrana naiđe na nekakvog grabežljivca ili neku opasnost, može dozvati stotinu vrana za samo deset minuta. Sve vrane u jednom mjestu dođu na zov i paniku jedne vrane. Ni jedna vrana nije toliko kolegijalna i toliko složna kao siva’, objasnio je.

Andrea i Manuel dali su nekoliko savjeta ljudima vezano za napade vrana.

Kako se obraniti

‘Obično kad ljudi idu van i kad znaju područje gdje ima vrana, znači gdje su napadi vrana, najbolje je otvoriti kišobran, makar to izgleda glupo ako ne pada kiša, ali je vješta obrana od napada vrana. Ona napada pokretno biće, nešto pokretno jer kišobran je ploha koja nije pokretna, znači to je ploha koja zapravo predstavlja nešto što vrana ne može razlučiti što je.

Vikati i proizvoditi nekakav zvuk da se životinja uplaši i to je to. Izbjegavati to područje jedno vrijeme jer vrane pamte.

Koliko god se mi ljutili na vrane, one su ipak korisne i to zato jer uništavaju ono što nitko ne bi jeo. To su miševi, insekti, žohari, lešine… To će sve pojesti vrane. Izgleda ružno, u gradu to nije prizor za gledati, ali u prirodi vrana je zapravo čistač’, objasnio je Manuel.