VRAĆALA SE PJEŠKE, VLAKOM I AUTOBUSOM: Teško bolesnoj Petri (16) na Rebru odbili dati prijevoz ambulantnim kolima

16-godišnja djevojka Petra Bešker iz Mrzovića često boravi u Zagrebu. Nažalost, ne kako bi uživala u sadržajima za mlade kojima metropola obiluje, već iz čiste potrebe. Petra naime, ima čak devet različitih dijagnoza, od epilepsije do umjerene duševne zaostalosti, a njezina majka Vesna samohrani je roditelji te ima status njegovatelja. Nedavno su obje doživjele neugodnost kad im je liječnik s odjela na kojemu se Petra liječila u bolnici na Rebru odbio odobriti prijevoz ambulantnim kolima pa je majka čak 250 kilometara djevojku, s poteškoćama u razvoju kući vraćala pješice, vlakom i autobusom.

“Svaki put kad idemo u Zagreb na Rebro naša liječnica opće prakse odobri nam sanitetski prijevoz, ovo je već deveti put ove godine da smo ondje boravili. Problem je što nam je u četvrtak, kada se moja kći trebala vratiti kući iz Zagreba u Mrzović, treći put odbijen sanitetski prijevoz. Nikad nisam lijena, osobito kada je u pitanju moje dijete koje se ne može samo za sebe izboriti, pa sam nazvala devet brojeva HZZO-a, i na svim brojevima su mi rekli da s ovakvim djetetom imam pravo na sanitetski prijevoz kući, no da ga mora ispisati liječnik kod kojeg je bila na liječenju, odnosno s odjela gdje je boravila”, ispričala je Petrina majka Vesna za Glas Slavonije.

Liječnik ih je odbio smatrajući da im prijevoz nije potreban

“Ovo je prevršilo sve granice. Na rubu živaca sam. Osim što mi je financijski teško podnijeti sve te kontrole i putovanja u Zagreb, no i to ću nekako za nju podnijeti, problem je i što je Petra osjetljiva, a vladaju prehlade, viroze. Ona to lako pokupi. I onda se opet moramo patiti, njezin je imunitet jako slab. Dovoljno je da netko kihne i ona je bolesna. Ne gine nam nakon toga bolnica”, dodala je Vesna Bešker.

U HZZO-u su na medijski upit rekli da su ispitali slučaj mlade Petre, a odgovorili su sljedeće:



Vraćale se pješke, vlakom i autobusom

“Kontaktirali smo bolničkog liječnika koji je utvrdio da nisu bili ispunjeni uvjeti za izdavanje naloga za sanitetski prijevoz. Osigurana osoba nezadovoljna postupanjem doktora ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno njegovom ocjenom da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje naloga za sanitetski prijevoz, može zatražiti od HZZO-a provođenje kontrole ugovorne zdravstvene ustanove u kojoj bi se utvrdile sve relevantne činjenice za ocjenu opravdanosti postupanja doktora ugovorne zdravstvene ustanove, a ujedno je u mogućnosti podnijeti zahtjev za naknadom troškova prijevoza o kojem će se odlučivati u upravnom postupku.”

Nerazumljivim i komplicirano napisanim rečenicama zapravo su ovoj majci htjeli poručiti da može zatražiti kontrolu, no objašnjenje za još jednu u nizu nepravednosti hrvatskog zdravstvenog sustava nisu uspjeli dati.