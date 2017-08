VRAĆA SE PAKLENO LJETO: Stiže novi toplinski val s temperaturama koje idu preko 35 stupnjeva – evo koliko će trajati i gdje će biti najgore

Nakon nekoliko svježijih dana i prijeko potrebnog predaha od ekstremnih vrućina koje su pogodile Hrvatsku, vraća se toplinski val.

Temperatura zraka uz sunčano vrijeme ponovno raste. Već danas je u nekim dijelovima zemlje bilo vruće, a sutra će tako biti u sve više područja. Vikend će ponovno biti vruć, stiže toplinski val koji može djelovati na zdravlje, prognoza je HRT-a.

Sunčano vrijeme prevladavat će u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Jutra će biti mjestimično maglovita, a kasnije će se tek tu i tamo pojavljivati oblaci. Puhat će povremeno umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 11 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C.

Postepeni rast temperature

Sjeverni Jadran bit će pretežno sunčan, a noć i jutro donijet će umjerenu i mjestimično jaku buru. Najniža temperatura zraka od 6 do 10 °C, uz more 15 do 20 °C, a najviša između 24 i 27 °C, uz more 27 do 29 °C.



U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Uz obalu ujutro mjestimice umjerena bura, tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 13 do 15 °C, uz more između 17 i 21 °C, a najviša dnevna između 28 i 30 °C.

Jug Hrvatske imat će slične vremenske prilike – sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar povremeno umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najniža temperatura od 19 do 21 °C, a najviša dnevna između 28 i 31 °C.

Sljedećih dana u unutrašnjosti će biti sve sunčanije i toplije. Petak i subota donijet će kratkotrajne pljuskove na zapadu zemlje. Jutra će i dalje biti svježija, a ponegdje je moguća i pojava magle. Dnevna temperatura uglavnom viša od 30 °C, pa će do kraja tjedna ponovno biti vruće, mjestimice vjerojatno i vrlo vruće.

Vremenske prilike opasne po zdravlje

Na obali većinom sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar će biti slab – ujutro burin, a kasnije maestral.

Sedmodnevna prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) pokazuje kako bi toplinski val na kopnu trebao trajati do utorka, dok će se na Jadranu visoke temperature zadržati sve do kraja idućeg tjedna.