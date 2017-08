VRAĆA LI SE ZOKI? Izvor iz SDP-a tvrdi: ‘Milanović i Bernardić sklopili su pakt…’

Iako se Milanovića posljednjih mjeseci nije moglo vidjeti u političkoj javnosti, posljednjih mjesec dana ponovno ga se može vidjeti u društvu kolega iz stranke, dok se u medije puštaju probni baloni vezani uz njegovu potencijalnu kandidaturu na sljedećim predsjedničkim izborima.

Vraća se kao kandidat za predsjednika Republike, koji bi na izborima 2019. konkurirao Kolindi Grabar-Kitarović? Saborski zastupnik i Bernardićev oštri kritičar Mirando Mrsić javno zagovara Milanovićevu nominaciju za SDP-ova predsjedničkog kandidata, piše Slobodna Dalmacija.

‘U ovom trenutku Milanović ima najbolji rejting među građanima i sigurno bi mogao parirati Kolindi Grabar-Kitarović i ostalim kandidatima. S obzirom na stanje u SDP-u, najbolje bi bilo da se oko te kandidature okupimo i da Milanović bude kandidat stranke. On bi kao predsjednik Republike istupio iz SDP-a, a mi bismo iz svega mogli izaći jači nego ikad’, kazao je Mrsić.

Dodaje da u slučaju Milanovićeve kandidature unutarstranački predizbori ne bi bili potrebni jer bi oni, uvjeren je Mrsić, izazvali nove podjele. Umjesto toga, SDP bi se trebao ujediniti oko Milanovićeve kandidature i pružiti mu priliku da osvoji HDZ-ovu utvrdu na Pantovčaku.



Neki ne vjeruju u moguću pobjedu

No, nisu svi u SDP-u uvjereni da je upravo Milanović dobitna karta na koju bi najjača oporbena stranka trebala igrati na predsjedničkim izborima.

‘Slažem se s procjenom Ivana Račana koji kaže da Milanović od svih kandidata ima najmanje šanse. On može dobiti glasove dijela lijevih birača, no teško može do potpore 50 posto građana’, kazao je jedan član Predsjedništva SDP-a, koji smatra da Milanović pušta balone o svojem povratku u politiku jer mu privatni biznis ne ide onako kako je planirao.

‘Čitavu priču o Milanovićevoj eventualnoj kandidaturi na koncu će morati presjeći Bernardić. Bez obzira što Milanović od njega bude tražio, on neće moći izbjeći stranačke predizbore za predsjednika Repubike’, smatra jedan od utjecajnijih SDP-ovaca.

Postigli su pakt

Dio njegovih stranačkih kolega uvjeren je da je dogovor između njih dvojice već postignut te da će Milanović biti Bernardićev kandidat.

‘Milanovićevo “uskrsnuće” političko je djelo Davora Bernardića. Njih dvojica su, po svemu sudeći, postigli pakt: Zoran je obećao Beri da ga neće javno kritizirati i da se neće vratiti u Sabor, a Bero mu je očito obećao kandidaturu za predsjednika Republike. Nikoga ne bi čudilo da se u novom Statutu SDP-a zbog toga pakta ne nađe odredba o provedbi predizbora za stranačku nominaciju za predsjedničkog kandidata SDP-a’, kazao je jedan SDP-ovac koji je uvjeren da Milanovićeva kandidatura ne bi bila dobro rješenje ni za SDP, ni za Hrvatsku.

Do predsjedničkih su izbora još dvije i pol godine, a u SDP-u su svjesni da će oni biti izuzetno važni. Ako Plenkovićeva Vlada izdrži puni mandat, predsjednički izbori će se održati u istoj godini kada i parlamentarni. Prvi će se okončati u siječnju, a drugi u rujnu 2020. Pobjeda SDP-ova kandidata u utrci za Pantovčak bila bi jasan signal promjene političkog trenda u zemlji. Ona bi označila kraj HDZ-ove dominacije te otvorila vrata mogućnosti da SDP osvoji većinu i u Saboru.