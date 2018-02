Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva

Na Jadranu promjenljivo, u ostatku zemlje pretežno oblačno s povremenim oborinama, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Na Jadranu i istoku zemlje mjestimice kiša, a u gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima susnježica i snijeg. Od sredine dana postupni prestanak oborine, a na zapadu je moguće i kidanje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, podno Velebita umjerena na udare i jaka bura, na jugu Dalmacije u početku jugoistočnjak. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.





HAK: Zimski uvjeti na cestama

Mjestimice ugaženog ili mokrog snijega ima na cestama u Lici i Gorskom kotaru te u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a kolnici su mokri i skliski kolnici od kiše u Istri, Hrvatskom primorju, Dalmaciji i Slavoniji te je zbog niskih temperatura moguća poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema na pojedinim državnim i županijskim cestama i Gorskome kotaru, u Primorju, u Lici, u Zadarskoj županiji te u središnjoj Hrvatskoj.

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog srušenog i prepriječenog stabla u mjestu Klokovec za sav je promet zatvorena ŽC2155 na dionici Tuheljske Toplice-Krapinske Toplice. Obilazak je DC205-Gubaševo-Krapinske Toplice-DC207.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. Zbog zimskih uvjeta u Sloveniji za teretna vozila iznad 7,5 tona zabranjen je promet na graničnim prijelazima: Brod na Kupi, Čabar i Prezid. Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.