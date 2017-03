VOZAČ TRAMVAJA ODUŠEVIO MLADU PUTNICU: ‘Zahvalio je kad je vraćao kusur, tu je zaradio prvi plus, a onda…’

Zbog svojih nesebičnih gesta jedan je zagrebački ZET-ovac zaslužio mjesto u popularnoj facebook grupi ‘Zakaj volim Zagreb‘. Nakon što je bio ljubazan, što je, kako je djevojka koja je objavila svoju priču o ZET-ovcu, u današnje vrijeme iznimno rijetka pojava, a potom je učinio još jedno dobro djelo.

Njezinu priču o ZET-ovcu koji joj je uljepšao dan prenosimo u cijelosti:

‘Meni je ovu srijedu uljepšao vozač ove ZET-ove 14-ice koja je krenula s Mihaljevca u 11:55. Kao prvo, čitajući novine posljednjih tjedana, odlučila sam ne kupovati karte od vozača jer im to oduzima vrijeme i smanjuje koncentraciju (barem tako pišu kolege novinari), ali sam danas bila u cajtnotu, nisam stigla na kiosk, pa sam gospodina vozača ljubazno zamolila dvije karte od 4 kune. Dao mi ih je, odgovorila sam “hvala”, vratio mi je kusur i uzvratio “hvala vama”. To se baš više i ne može često čuti, pa je tu zaradio moj prvi plus!



A onda je na stanici kod Male scene u tramvaj htio ući stariji gospodin paraplegičar u kolicima. Pošto na stanici nije bilo nikoga osim jedne gospođe, izašao je van, unio gospodina u kolicima u vozilo, a na stanici u Draškovićevoj opet ga je iznio van iz tramvaja. I sve je to učinio bez ikakvog mrskog izraza lica, bez prigovaranja. Drago mi je vidjeti da u mom rodnom gradu ima onih koji su pristojni i spremni pomoći. Zato ima i nas koji smo spremni pohvaliti te male, ali lijepe geste’, napisala je korisnica Facebooka koja se nada da će njezina poruka doći do tog vozača ZET-ovog tramvaja i, ako ništa drugo, da ga barem nadležni pohvale.