VODIČANI MJESECIMA PILI VODU ZAGAĐENU FEKALIJAMA!? Razboljela se djeca, turisti bježe: ‘Ovo je terorizam!’

Fekalne su vode prije tri dana dospjele u vodovodni sustav Prvićke ulice i Blata u Vodicama te je u otprilike 30 domaćinstava zatvorena voda dok se cjevovod ne očisti i ne dezinficira.

Vodovod je poslao upozorenje da se voda u tom dijelu turističkog središta do daljnjega ne smije piti, niti koristiti za higijenu ili u bilo koje druge svrhe. Upozorenje je stiglo nakon analize zamućene vode. Vodicama se jučer širio nesnosan smrad fekalija.



Vodovod je sinoć proradio, no građane to ne tješi previše, s obzirom na to da su im kućne instalacije kontaminirane. Dvadesetak mještana jučer se okupilo na prosvjedu. Čak je i veleposlanik Poljske u Hrvatskoj upoznat sa skandalom.

‘To je terorizam’

‘To je teroristički akt, to nije normalno, ocijenio je naš veleposlanik, a ja se slažem. Postaviti nelegalno bušotinu za navodnjavanje travnjaka tako da se fekalije izmiješaju s pitkom vodom neviđeno je, nemam riječi’, rekao je Andreas Piorecki, turist iz Poljske, koji je odlučio ‘ostati plakati zajedno sa svojim domaćinima i pružiti im potporu’.

Stanari Prvićke i Blata žale se kako zbog ovog incidenta turisti masovno napuštaju Vodice. Atmosferi ne pomažu veliki plastični tankovi s pitkom vodom sa suhim slavinama postavljeni niz ulicu.

‘Evo, ovako, u plastičnim bocama nosim svojim gostima. Još su tu, ne znam hoće li im sve ovo dozlogrditi’, rekla je jedna mještanka za Slobodnu Dalmaciju.

Nelegalna bušotina za navodnjavanje travnjaka

Šibenski ‘Vodovod’ je podnio kaznenu prijavu protiv investitora Zorana Josipovića zbog nelegalne bušotine za navodnjavanje travnjaka koja je uzrok zagađenja i zdravstvene neispravnosti vode, kao što je i utvrđeno u odvojenim analizama Vodovoda i šibenskog Zavoda za javno zdravstvo.

Građani su bijesni i spominju ‘neviđen kriminal, korupciju te svjesno ugrožavanje zdravlja ljudi’.

Voda je zatrovana već mjesecima

Nekoliko mjeseci ljudi su pili zagađeni vodu, a da nisu imali pojma o tome.

‘Investitori su se bušotinom spojili na glavni vodovod kako bi vodu koristili za navodnjavanje zelenih površina u dvorištu zgrada. Ispod tih travnjaka izgrađena su dva septička bazena i dogodilo se da je bušotina povukla fekalije u vodovodni sustav’, kazao je Mario Relja.

Njegova supruga Monika zbog želučanih je problema završila u bolnici, dok su njegova djeca u dobi od šest i devet godina, osim s bolovima u trbuhu, završila s osipom, odnosno mrljama po cijelom tijelu.

Dogradonačelnik pokušao prikriti skandal

Relja je stoga prozvao Zorana Josipovića, županijskog vijećnika HDZ-a u prošlom sazivu, člana GO HDZ-a Vodica, i Stipu Bosotina, sadašnjeg vodičkog dogradonačelnika da su ‘svojim djelovanjem svjesno ugrozili zdravlje i živote svih, naročito djece’.

Bosotin je u vrijeme izgradnje apartmanskih zgrada u Prvićkoj ulici sjedio u Nadzornom odboru šibenskog ‘Vodovoda’ te naposljetku pokušao prikriti opasnost za zdravlje ljudi.