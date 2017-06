VOĆARI NA RUBU PROPADANJA: ‘Mi dobijemo 3 kune, a trgovci prodaju naše jabuke za 12 kuna’

Voćari su ove godine očekivali rekordnu godinu, no račune su im pomrsili proljetni mraz, tuča i orkanski vjetrovi, zbog čega je za njih na kraju godina ispala poražavajuća.

Kako piše Glas Slavonije, samo štete od mraza su 500 milijuna kuna, a one od tuče i vjetrova još uvijek se zbrajaju. Voćnjaci na istoku zemlje u velikom broju slučajeva porušeni su cijeli, a naknada za štete dosad nije isplaćena.

Nepovoljna situacija se odrazila na rast cijena voća, pogotovo najtraženije jabuke, čija je berba na početku.

Predsjednik Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) Željko Banjavčić procjenjuje da će joj cijena ići gore i više od 50%, a tu je i činjenica da stara jabuka nije prodana.



Cijena prve klase 12 do 13 kuna

“Očito da neki mehanizmi djeluju pogrešno i da lanjska berba nije rasprodana. Sada je cijena nove jabuke druge klase 6-7, a prve 12-13 kuna”, kaže Banjavčić za Glas Slavonije.

Ističe da će berba biti vrlo loša jer, osim što puno površina nije uopće u rodu – šteta je i 100-postotna, posljedice mraza vidljive su i kod plodova koji su ostali, a u inozemstvu, na zapadu, u takvim situacijama stvar rješavaju tako da postojeću klasu podižu za jednu više, druga klasa postaje prva.

Predsjednik udruge “Voćar – Đakovština” Josip Đelagić, inače i sam voćar, kaže kako je jabuke u Slavoniji nakon čak tri nepogode u jednoj godini 50 % manje od punog roda.

“Od tih preostalih 50 % prve klase će biti pola, a ostalo su druga i treća. Nismo nikada u jednoj godini tri štete imali, a već tri godine ni lipe ne dobijemo”, kaže Đelagić.

Strani kupci obilaze naše voćare

“Strani kupci već obilaze naše voćare, nude im veću cijenu i naši će veletrgovci morati dati veću cijenu, no oni još nisu platili prošlu godinu voćarima. Nadalje, skidaju cijene, nude voće pod damping i prevaljuju to na leđa voćara, pa oni dolaze u poziciju da zatvaraju voćnjake. I do 1000 hektara voćnjaka bit će zapušteno jer se ljudi od sadašnjih prihoda ne mogu održati”, upozorava Banjavčić.

“U Slavoniji imamo ponuda kao nikada dosad jer cijela sjeverna RH nema jabuke, kao ni nama najbliži dio Slovenije, Mađarske. Javljaju se i Slovenci. Plasman će ići unutar RH, ali će se čak i izvoziti. U Italiju, Sloveniju, Austriju, Mađarsku, a sve izvezeno bit će manjak za Hrvatsku, što će nadoknaditi šverceri, veletrgovci. Strani kupac plaća odmah, a ovdje se čeka i 5 – 7 mjeseci. Još nitko ne govori o cijeni, a mi Slavonci dogovorili smo se za prvu klasu da joj proizvođačka cijena ne može ići ispod 3 kune, a to je na policama jabuka od 10, 11, 12 kuna”, kaže Đelagić za Glas Slavonije.