VLATKA POKOS ZA NET.HR O PRESUDI ZBOG KOJE RADELJAKU MORA ISPLATITI 300.000 KUNA: ‘Završit će u paklu, to je sigurno! Morala sam i stan prodati’

Vlatka Pokos mora isplatiti više od 300.000 kuna sinu svog bivšeg muža, Leu Radeljaku. Sud je donio odluku u njegovu korist u postupku koji je pokrenuo zbog novca što ga je podizala s njegova računa.

LEO RADELJAK ODGOVORIO VLATKI POKOS: ‘Prestani koristiti ime moje obitelji, nebitna si. A svi znaju za tvoj veliki problem’

Iako je nepravomoćnom presudom odlučeno da Vlatka Pokos ne mora Leu Radeljaku vratiti novac koji je trošila tijekom braka s njegovim ocem, nakon žalbenog postupka donesena je presuda prema kojoj ipak mora vratiti 306.000 kuna uvećano za iznos kamata i sudske troškove žalbenog postupka. Ova presuda donesena je prošlog mjeseca, a Vlatka, koja sada živi u Kanadi smatra je apsurdnom. U izjavama za portal Net.hr Vlatka Pokos komentirala je kako se osjeća sada i što planira poduzeti.

‘Toliko o pravdi u Hrvatskoj’

‘Ja Radeljacima nisam ništa dužna, baš suprotno. Meni nikada nisu vraćene moje osobne stvari. NIKADA. Josip Radeljak mi je uništio život u Hrvatskoj koju sam zbog toga morala napustiti. Nisam mogla ostvariti baš nikakva materijalna niti ljudska prava u našoj lijepoj domovini Apsurdistanu, raju za lopove i kriminalce. Moj bivši suprug nema nikakve imovine i ja nisam imala nikakve šanse dokazati da je on vrlo bogat čovjek koji je svu imovinu prepisao na svog sina kad je postao punoljetan. Toliko o pravdi u Hrvatskoj’, rekla nam je danas Vlatka Pokos.



Kaže i kako ni na drugom kontinentu nije našla mir, ali da se sada u Kanadi barem može, kako kaže, isključiti. ‘Pritisak pod kojim sam živjela u Hrvatskoj bio je nepodnošljiv. Osuda javnosti, uvrede, nemogućnost pronalaska posla… Noćna mora’, dodaje Vlatka.

Kaže kako je izgubila sve za što je radila deset godina te da je svoj stan prodala u bescjenje ne bi li se riješila dužničkog ropstva.

‘Znam da me, nažalost, ljudi u Hrvatskoj ne doživljavaju onakvom kakva jesam. Ali više me nije briga za to. Oni koji me poznaju znaju da sam marljiva, topla i dobra osoba. To najbolje zna moj bivši muž koji je opsjednut sa mnom i ne može preboljeti gubitak. Javno me vrijeđa, privatno govori ljudima nešto sasvim drugo i pokazuje moje slike koje još uvijek ima u telefonu. To vam dovoljno govori. Ali, sve to nije važno. Dala sam ovo u javnost jer je riječ o nepravdi i apsurdu. To jednostavno nije normalno. Borit ću se prvo na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, a onda, ako ne uspijem, na europskim sudovima. Neću odustati. Ne pristajem biti žrtvom korumpiranog hrvatskog pravosuđa i osvetoljubivog, očajnog bivšeg muža’, rekla je Vlatka.

Reakcija Lea Radeljaka

Nakon što je Vlatka ovih dana istupila u javnosti i na društvenim mrežama, danas je priopćenjem reagirao i čovjek koji ju je tužio i kojem je sada tužna više od 306.000 kuna, Leo Radeljak.

On poziva Vlatku Pokos da ‘prestane koristiti ime moje obitelji, a osobito moje malodobne sestre za svoju samopromociju, jer joj tako čini neprocjenjivu štetu i zlo’. Kaže i kako je s njegova računa podizala novac koji joj nije mogao služiti za ‘životne potrebe’ jer on nije ni bio član njihova kućanstva.

‘Smatram da je drugostupanjski sud presudio u okvirima prava i zdravog razuma. U međuvremenu je nažalost gđa. Pokos prodala sve što je imala i otišla živjeti u Kanadu. Međutim, postoje pravni načini putem kojih mogu naplatiti svoje potraživanje, i namjeravam ih sve iskoristiti. Ova priča nema nikakve veze sa ženama i njihovim statusom u Hrvatskoj. Smatram da je uvredljivo kada jedna Vlatka Pokos dovodi u isti kontekst prava žena i ‘pakao’ kroz koji je jadna morala prolaziti dok je spiskala 300.000 kuna u manje od godinu dana’, kaže Leo Radeljak.

Vlatku smo upitali za komentar na njegovu reakciju, no ona nam je kratko poručila da ‘sa šljamom ne želi komunicirati’. ‘Njegov ljigavi otac, cijeli život koristi imena poznatih žena za vlastitu promociju. To najbolje zna Leova majka, koju je pritom i opljačkao’, kaže nam Vlatka i dodaje kako joj je Leo na sudu rekao da mu je žao zbog svega, ali da ju je morao tužiti pod pritiskom oca.

‘Moja bol za Lanom…’

Vlatka je u vezu s Radeljakom stupila kad je malena Lana imala tek 16 mjeseci. Nakon burnog razvoda Vlatka je u više navrata govorila o tuzi koju osjeća zbog odlaska od Lane. Ni danas se, kaže, ne osjeća ništa drukčije.

‘Moja bol za Lanom samo je negdje duboko zakopana, nikad neće proći. Jos uvijek je sanjam i plačem u snu… Samo želim da ona bude sretna u životu, da pronađe nekog dobrog tko će je voljeti i štititi. Nekog potpuno drukčijeg od njezinog monstruoznog oca oko kojeg žene umiru i stradaju. On će završiti u paklu, to je sigurno. U paklu već živi, usamljeni starac bez prijatelja, bez najbliže obitelji, bez ikoga. Čovjek kojeg se odrekla vlastita majka’, dodaje u izjavi za Net.hr Vlatka.

Vjenčanje iz bajke i razvod iz pakla

Nakon četverogodišnje veze, koju nisu često reklamirali pred očima javnosti, u siječnju 2006. godine, Vlatka Pokos i Josip Radeljak izrekli su sudbonosno ‘da’, uz zalazak sunca, na rajskoj plaži Grace Bay na karipskom otočju Turks i Caicos. Vjenčanje i svadbena svečanost održani su u tajnosti, s vrlo malo uzvanika. Vlatka o vjenčanju tada nije željela govoriti, kao ni o njihovoj vezi prije toga iako je se često moglo vidjeti s Radeljakom, posebno u Zagrebu i Dubrovniku.

Radeljaka i Pokos navodno je spojila Lanina dadilja, koja je bila bliska Vlatkina prijateljica. Par je vezu započeo 2001., godinu nakon tragične smrti Radeljakove druge supruge, i Lanine majke, legendarne hrvatske glumice Ene Begović. Vlatka se uskoro uselila u Radeljakov stan, a u ljeto 2002. godine, Dikan je Vlatku zaprosio spektakularnim Cartierovim prstenom vrijednim 12.000 dolara.

Život bračnog para Radeljak bio je prožet glamurom. Zimovali su u mondenim resortima, ljetovali na jahti, šopingirali u Italiji i družili se s elitom.

Raspad braka

Naoko skladna veza, ubrzo se počela raspadati, a sve je kulminiralo u svibnju 2007. godine kad je Vlatka svog supruga prijavila za obiteljsko nasilje čemu je uslijedio vrlo ružan i vrlo javan brakorazvodni proces. Nakon žestoke svađe, Dikan je Vlatku istjerao iz stana na zagrebačkom Cvjetnom trgu, a ona je njega prijavila policiji. U svom iskazu rekla je da su se ona i njezin 27 godina stariji suprug posvađali u spavaćoj sobi. Pljuštale su uvrede, a Radeljak je tada Vlatku otvorenim dlanom udario u predjelu glave i ramena. Ona je pala na krevet i uzvratila udarac. Radeljak ju je potom istjerao iz stana, a ona je sklonište našla kod prijateljica.

Budući da je stan napustila naprasno, bez ikakvih osobnih predmeta, pokušavala je stupiti u kontakt sa suprugom ne bi li došla po svoju garderobu, no Radeljak joj se nije javljao na telefon pa je pomoć potražila kod odvjetnika. Radeljak joj je prvo poslao jedan kovčeg i jednu torbu. Zagrebačkom špicom tada se proširila informacija da je Dikan u tim torbama poslao dvije bunde koje je Vlatka imala prije braka. Zanimljiv odabir, s obzirom na to da je tog svibanjskog dana temperatura išla gotovo do 30 Celzija.

Idućeg dana Dikan Radeljak legitimiran je ispred kultnog kafića Bulldog dok je pio kavu. S obzirom na to da je protiv njega podnesena prijava za obiteljsko nasilje, priveden je na ispitivanje. Po izlasku iz policijske postaje u zagrebačkoj Đorđićevoj ulici novinarima je rekao da se ‘on i Vlatka nemaju što svađati jer u kući zapovijeda on, a ne ona’.

Bacio prsten na HRT-u

Radeljak se uskoro pojavio na televiziji te je na tadašnjem OTV-u, kod Romana Bolkovića, rekao kako se sve ovo događa jer mu netko pokušava narušiti ugled, spominjao je razne političke i ine razloge zbog kojih bi mu netko htio smjestiti, ali se nije previše doticao veze s Vlatkom Pokos i razlozima tako dramatičnog raspada njihova braka.

Vlatka se s vremenom smjestila kod prijateljice Snježane Mehun gdje joj je kasnije bilo poslano pet kofera, no ona je često inzistirala da je Dikan veći dio njezinih stvari sakrio te da joj ih odbija dati.

Radeljak je bio gost i HRT-ove emisije Otvoreno koja se bavila temom jet-seta i pitanjem imaju li poznate osobe pravo na privatnost. Iako je na samom početku emisije odbio reći je li njegovu braku s Vlatkom došao kraj, Radeljak je kasnije skinuo svoj prsten i bacio ga među ostale sudionike emisije.

Optužbe za prostituciju

Dikan je ubrzo gostovao i u emisiji Red Carpet u kojoj su se svojedobno odvijale najveće estradne drame i rađale prve hrvatske reality zvijezde. Pred kamerama je odlučio pokazati neke poruke, za koje je tvrdio da je Vlatka slala svojim prijateljicama, a u kojima priča o svojim ‘poslovnim pothvatima u svijetu prostitucije’ te ju je optužio za prijevaru.

On je tada tvrdio kako je Vlatka u Rimu upala u svijet prostitucije, a da je on znao svaki njezin korak jer je 40 godina tamo živio te je angažirao ljude da je prate. ‘Ovdje se ne radi samo o prijevari. Vlatka je prijateljicama pisala o svojim ‘radnim pobjedama’. Obarala je rekorde u ‘svom poslu’. Imam poruku u kojoj se hvali da je u tri dana spavala 20 puta s nekim F., vjerojatno muškarcem iz Fendija’, rekao je tada Dikan i pokrenuo priču o Vlatkinoj rastrošnosti.

Rekao je kako je dobivala svaki mjesec 10.000 kuna samo za sebe te da je dobila i karticu za nuždu s koje je svaki dan podizala maksimalan iznos. Radilo se o kartici na račun Dikanovog sina, Lea, koji je kazao kako je Vlatka znala biti nasilna prema tada sedmogodišnjoj Lani.

Ove optužbe Vlatka nije željela previše komentirati. Rekla je samo kako se konzultirala s odvjetnicima i kako je tada planirala tužbu za klevetu. Što se poruka tiče, kazala je kako se SMS-ovima može lako manipulirati te da je po njezinom odlasku iz stana, njezin mobitel još neko vrijeme ostao tamo.

I Vlatka je imala svoje medijske istupe u kojima ponekad nije uspijevala suspregnuti suze, posebno kad bi se tema dotakla Lane Radeljak kojoj je godinama bila pomajka.

Priznala aferu kako bi odgovorila na optužbe

U međuvremenu je Vlatka javno priznala i kako je imala aferu s Talijanom Fabrizijem Ciprianijem. Kazala je kako shvaća da je to bilo pogrešno i da smatra da je preljub negativna i nemoralna stvar, ali da se, kaže, tako jednostavno dogodilo.

S tim je, kaže, izašla u javnost zbog Dikanovih insinuacija da se u Rimu počela baviti prostitucijom te da je ‘u jednom danu spavala 20 puta s nekim F.’ Govorila je i o svojim bivšim prijateljicama koje su joj okrenule leđa zbog, kako kaže, vlastitih interesa.

‘Život u raju’

Nakon nekoliko godina međusobnih optužbi i vrlo javnog razvoda braka, Vlatka je pošla stopama nekoliko kolegica s estrade i odlučila napisati autobiografsku knjigu. ‘Život u raju’, rekla je tada Pokos, nije bio nikakav obračun ni s kime, niti način za zaradu, već da je samo htjela iznijeti svoju stranu priče.

Vlatka je u knjizi progovorila o životu s ‘idealiziranom slikom mrtve žene’ o kojoj je slušala i nakon seksa s Dikanom. ‘Jednom smo prilikom ležali u svom krevetu nakon što smo vodili ljubav. On je, kao i često puta do tada, počeo pričati o Eni. Između ostaloga rekao je: `Ena je imala grudi kakve nikada nisam vidio. Rekao je to dok sam gola ležala pokraj njega. Samo žena može razumjeti kako sam se osjećala u tom trenutku. On uopće nije shvaćao koliko sam ja bila povrijeđena’, iznijela je u knjizi.

Progovorila je i o situaciji u kojoj je Dikan prvi put digao ruku na nju i to zbog Ivane Banfić.

‘Dikan je tražio da mu na brod dovedu Ivanu Banfić, iako je sa mnom bio u ozbiljnoj vezi. Svidjela mu se, ali se razočarao kad je shvatio da ima umjetne grudi. Naime, obožava velike grudi i meni je uvijek nastojao nabiti komplekse, ali nije uspio. Na jednoj večeri kod Petra Graše, na kojoj smo trebali biti sami, bila je i Alka s cijelom svitom, uključujući i Ivanu Banfić i njezinog tadašnjeg supruga. Znala sam da je taj brak pred raspadom, ali mi se nije svidjelo što je cijelu večer prisno šaputala Dikanu na uho… Zbog te situacije u Splitu prvi smo se put ozbiljno posvađali i prekinuli. To jutro napravila sam scenu pred svim ukućanima, poderala novine i razbacala po dnevnoj sobi. Svi su me šokirano gledali, a Dikan se strašno razbjesnio. Prvi sam ga put vidjela takvog i tada je prvi put digao ruku na mene. Udario me nekoliko puta i praktički izbacio iz kuće’, napisala je Vlatka u knjizi.

‘Žene u Hrvatskoj su bića drugog reda’

U svojim posljednjim Instagram objavama, prije no što ga je danas zaključala, Vlatka tvrdi da je žrtva korumpiranih hrvatskih sudaca koju društvo već godinama zlostavlja. ‘Nakon braka sam doslovno bila pokradena i opljačkana, na veliku radost hrvatskog pučanstva. Nakon godina rada, služenja i podizanja djeteta, sudovi koji nisu učinili ništa da me zaštite kao ženu i ljudsko biće, i dalje idu na ruku ” uglednom” građaninu, nešto poput Tomislava Horvatinčića i poznate pravednice, sutkinje Šupe. Nažalost, bila sam naivna jer je teško vjerovati koliko je uistinu korumpirana Hrvatska. Tužno i sramotno. Žene u Hrvatskoj su bića drugog reda koje su osuđene ne samo od primitivnog, zatucanog društva, već i od korumpiranog pravosuđa’, napisala je Vlatka prije nekoliko dana.