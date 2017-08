VLASNICI POSLJEDNJIH VIDEOTEKA U ZAGREBU: ‘Uskoro, kad se filmovi više ne budu mogli skidati s interneta, videoteke će se vratiti u modu’

Da mlade generacije videoteku ne vide samo u humorističnoj seriji “Bitange i princeze” kroz šaljive dogodovštine njezinog vlasnika Gazde i ljubitelja filmskih klasika Kaze, u Zagrebu, gradu u kojem ih je u zlatno doba bilo više od 400, pobrinuli su se vlasnici jedine dvije preostale zagrebačke videoteke koji u tom poslu ipak vide budućnost.

Radi se o videotekama “Pauk”, jednoj u Ozaljskoj i drugoj u Horvaćanskoj, koje vode Marko Jantol i Boris Tomić.

Navodeći da su videoteke bile dobar posao do prije desetak godina, kada je svaki zagrebački kvart imao najmanje po jednu, Jantol je rekao kako sa svojim kolegom želi pokazati da posao s videotekama ima budućnost, budućii da se sve više ljudi vraća videotekama i posuđivanju filmova, jer im je dosta gledanja filmova putem interneta.

“Ovisi kakve su vam ambicije. Ni kolegi Borisu niti meni one nisu da napravimo neki veliki biznis, već toliko da opstanemo, radimo i uspijemo se pokriti”, rekao je u razgovoru za Hinu.



Članovi su i stari i mladi, a najviše posuđuju nove hitove, klasike i horore

“Ako se trudite i radite ono što volite, onda morate uspjeti”, naglasio je Jantol koji u svojoj videoteci ima oko deset tisuća filmova. Pojasnio je i da, iako danas skoro svi kod kuće imaju MaxTV, Iskon ili druge televizijske operatere, ljudi i dalje vole doći u videoteku i izabrati film, popričati s njim o filmu koji žele posuditi ili za preporuku pitati drugog člana videoteke.

Istaknuo je kako najviše članova voli gledati horor filmove, koji najbolje idu uz klasike i nove filmove.

“Imamo oko 500 horor filmova i na toj polici zna biti najveća gužva”, kazao je.

Dodao je kako, usprkos uvriježenom mišljenju da u videoteke idu samo stariji, u nju dolazi i puno mladih ljudi kojima se ne da skidati filmove s interneta. “Sve više mlađih vole filmske klasike”, kazao je.

Rekao je kako mladi vole komedije i obožavaju horore iako, po njegovu iskustvu, i nema velike razlike između mladih članova i onih starijih jer svi vole pogledati dobar film.

“Imam člana od oko 80 godina koji se nedavno učlanio u videoteku. Obožava dobar triler i bitno mu je da u njemu ima puno krvi i akcije. Isti je kao i neki tinejdžer”, rekao je.

Filmofili padnu u nesvijest kada vide klasike koji se više nigdje ne mogu nabaviti

Korisnici obično idu pogledati policu s novim filmovima, ali ima i filmofila koji, kako kaže, ‘padnu u nesvijest’ kada dođu do police na kojoj su smješteni filmski klasici i koji se ne mogu više nigdje vidjeti ili nabaviti jer ih više nema u prodaji niti se puštaju na televizijama.

Najviše se posuđuju najnoviji filmovi jer na DVD-u izađu brzo nakon prikazivanja u kinima. Osim novih filmova, ljudi jako vole posuđivati i starije klasične filmove. Jako puno ljudi se učlanilo u videoteku zbog nekog klasičnog filma koji su željeli vidjeti i onda su nastavili dolaziti. Npr. trilogiju “Povratak u budućnost” članovi svako malo posuđuju, dječji film “Goonies” i sl. Rekao je i da pojedini njihovi članovi nemaju strpljenja gledati film na televiziji jer su svakih 15 minuta reklame pa ga dođu posuditi u videoteku.

Jantol je izrazio i zadovoljstvo što mlade generacije otkrivaju filmske klasike poput “Doktor Živago”, “Vremenski stroj” iz 1960., ili one Clinta Eastwooda, Brucea Leeja, Woodyja Allena…. No, isto tako klincima, koji nisu odrasli uz videoteke, neshvatljivo je doći u videoteku i platiti 12 kuna za film koji moraju vratiti za četiri dana. Također, nije im jasno zašto moraju platiti za nešto što trebaju vratiti kad je nešto besplatno on line.

Unatoč tome, iznenađen je što ima djece od 12 do 13 godina koje u videoteku učlane roditeljii i koja točno znaju što žele i npr. traže filmove Briana de Palme ili Woody Allena.

I hrvatski su filmovi traženi, kao i pornići

Hrvatski su filmovi traženi ali je problem što jako puno njih, koji se prikažu u kinu, nikada ne dođu na DVD. To ovisi o distributeru, jer ako je HTV producent onda ga ne objave na DVD-u već samo prikazuju na televiziji. Kaže da su traženi filmovi “Zvizdan”, “Kako je počeo rat na mom otoku”, “Maršal”, “Ti mene nosiš”, ali ih, osim “Maršala” nema na DVD-u. naveo je i da je dobio katalog koji će hrvatski filmovi biti do kraja rujna objavljeni na DVD-u pa će članovi videoteke moći pogledati filmovi “Anka” i “Goran”.

Također, dobro se posuđuju erotski i porno filmovi iako je ponuda tog materijala lako dostupna na internetu. “Erotski i porno filmovi koji su izašli na DVD-u su filmovi s ‘radnjom’ koji traju koliko i klasični film, dok su na internetu samo po scenama od po 15 minuta”, rekao je.

Dodao je kako među njegovim članovima ima ljudi koji isključivo posuđuju takvu vrstu filmova i ne gledaju ništa drugo “To je starija ekipa koja takve filmove posuđuje kad im žene nisu kod kuće, kada su sami doma”, kazao je. Kao jedan od popularnijih filmova u tom žanru naveo je porno verziju “Gladijatora”, koji je zbog raskošne produkcije u to vrijeme bio najskuplji porno film svih vremena.

Iako više u ponudi nemaju filmova na VHS kazetama, Jantol zanimljivim drži što sve više ljudi traži filmove na tom mediju. “Jučer me je zvala jedna gospođa koja kod kuće ima 500 VHS kazeta s filmovima koje je pogledala i sada bi nešto novo. No, ne mogu joj pomoći jer nema više VHS-a”, rekao je. No, dodao je, iako u videoteci imaju filmove na blue-rayu taj medij nije nikada kod nas zaživio. Jednim od razloga tomu smatra i njihovom prevelikom cijenom u odnosu na DVD. “Kupili smo novog King Konga na DVD-u i blue-rayu, a taj film na blue-rayu je samo jednom posuđen. Jednostavno, nije isplativo”, kazao je.

Sada samo dvije, a u najboljim danima u Zagrebu 400 videoteka

Navodeći kako ima oko tisuću aktivnih članova koji dolaze posuđivati filmove, Jantol je kazao i da u njegovu videoteku posuditi filmove dolaze i ljudi iz Dubrave, Sesveta i drugih kvartova. Pojasnio je i da neki od njih filmove dolaze posuditi svaki treći dan, neki samo vikendima, a pojedini jednom mjesečno.

Govoreći o najboljim danima za videoteke u Zagrebu rekao je kako je to bilo u razdoblju od polovice 1990-tih do približno 2005. godine, kada ih je bilo oko 400 i kada ih je svaka gradska četvrt imala veći broj. “Videoteke su se masovno počele zatvarati kada su ljudi počeli imati flat internet i bez problema gledati sve što ih zanima. Do prije četiri godine postojali su lanci videoteka kao Središće, Altamira, Dumbo i drugi, ali su se svi postepeno počeli zatvarati”, pojasnio je.

Dodao je i da su videoteke Pauk, kojih je u najboljim danima bilo 18, tada ostale same na lokacijama na Jarunu, Trešnjevci i Ilici, koja se kasnije zatvorila.

“Zagreb je veliki grad i šteta je što u njemu postoje samo dvije videoteke”, rekao je. Po njegovim informacijama u Hrvatskoj je ostalo manje od deset videoteka, jer su osim dvije u Zagrebu njih sedam do osam ostalo u drugim mjestima u Hrvatskoj – po jedna u Samoboru i Splitu, jedna negdje u Istri i još nekim gradovima. Svojedobno ih je u Hrvatskoj bilo više od 2000.

Jeftina konkurencija, flat internet i nelegalno skidanje ubili su videoteke

Također, jednim od uzroka propasti videoteka drži što su se u jednom periodu u Konzumu i drugim supermarketima i kioscima mogli kupiti filmovi po niskim cijenama. “Tamo se za 20 kuna moglo kupiti film. To mi je bilo čudno jer smo mi od distributera filmove kupovali za deset puta veću cijenu. Onda se ljudima nije isplatilo doći u videoteku posuditi film za deset, 12 ili 15 kuna, ako ga može kupiti za 20. Tu je dosta videoteka odustalo od poslovanja, a sada više u Konzumu nema tako jeftinih filmova”, kazao je.

Jantol je istaknuo kako ljudi i dalje jako vole film iako mu kažu da im je sve teže kupiti neki film na DVD-u koji ih zanima, posebice sada nakon zatvaranja Algoritma.

Jednim od mogućih uzroka propasti velikog broja manjih videoteka smatra i to što su sve više počele nabavljati neke stvari sa strane (cigarete, grickalice i sl) a sve manje nove filmove. “Pauk je oduvjek imao samo filmove, surađujemo s distributerima i kupujemo svaki naslov koji dođe”, kazao je.

Smatra i da je na području Balkana najgora situacija zbog velikog broja nelegalnog skidanja filmova s interneta, a što se u drugim zemljama kažnjava. No, drži, jedan od najvećih problema je nedostatak novca i puno niži standard građana u tim područjima od zapadnoeuropskih zemalja gdje nije veliki trošak korisniku platiti posuđivanje filmova ili njihovo legalno skidanje s interneta.

Upozorio je i da nelegalno skidanje filmova s interneta ugrožava i kompletnu filmsku industriju, podsjetivši i da je u SAD-u prije nekoliko godina zatvoren veliki lanac videoteka “Blockbuster” i gdje su ostale samo male nezavisne videoteke koje imaju stalnu klijentelu.”Ne moramo se bojati za budućnost jer ljudi i dalje dolaze u videoteku”, kazao je Jantol.

Zadovoljni članovi: Vratile su se ploče, vratit će se i videoteke

Zbog toga što su im djevojčice pogledale sve crtiće koje imaju kod kuće u videoteku se došla učlaniti obitelj Popara s dvije mlade kćeri. “Pogledali smo sve crtiće koje smo imali doma, koje smo bilo skinuli s interneta ili kupili”, kazao je jedini muški član obitelji. Dodao je da su, osim posuđivanja crtića, razlog učlanjivanja posuđivanje i igranih filmovi.

Smatra da će se ponovno sve vratiti natrag, jer kako su nakon pojave muzičkih CD-ova ponovo u modu došle vinil ploče i gramofoni, tako će se ponovno vratiti i videoteke.

“Moraju se vratiti jer, kada se filmovi više neće moći skinuti s interneta onda će ih se moći samo kupiti ili posuditi. Ili platiti par tisuća kuna kazne za nelegalno skidanje s interneta”, kazao je.

Iz Sesveta je s dva mlada sina došao i Zoran Relić rekavši da je on više stara škola po svemu, jer više preferira stare motore i automobile, a i videoklubovi su, nažalost, postali kao nešto ‘staro’.

Pojasnio je i da je u videoteku došao po preporuci prijatelja koji mu je rekao da vlasnik ima u ponudi stare filmove i klasike. “Ne volim tehnologiju i ne volim skidanje filmova s interneta. Volim ovakav način posuđivanja filmova, jer me vraća u prošlost”, rekao je. Napominjući kako vole sve žanrove, istaknuo je i da sinove voli i educirati kroz filmske klasike.

“Mi ovdje zbog filmova dođemo iz Sesveta, jer nedostatak videoteke u kvartu nije opravdanje. “Pauk” i Marko su raritet”, istaknuo je. Podsjetio je i da je prije u Sesvetama znalo biti i tri do četiri videoteke u krugu od kvadratnog kilometra, a danas ne postoji više niti jedna.

U žurbi da ne propusti početak nogometne utakmice između Dinama i Skenderbega nekoliko trilera došao je sa suprugom posuditi i Boro Jovanović rekavši kako, osim trilera, preferiraju i sve druge dobre filmove s dobrim glumcima.