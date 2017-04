VLAHUŠIĆ ODGOVARA: ‘Moja politička karijera je gotova jedino ako mi cigla padne na glavu, a ja ne preživim’

Dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić rekao je u srijedu pošto su gradski vijećnici na sjednici odbili prihvatiti odluku o privremenom financiranju, nakon što prošli tjedan nije prihvaćen proračun za 2017. godinu, kako to ne drži svojim porazom te da će njegova politička karijera završiti jedino ako “ne preživi pad cigle na glavu”.

Vlahušić je ponovio kako o Ustavnom sudu ovisi hoće li se kandidirati na lokalnim izborima u svibnju 2017.

SJEDNICA DUBROVAČKOG GRADSKOG VIJEĆA: Nije prošla odluka o privremenom financiranju, stiže povjerenik Vlade

‘Moja kandidatura ovisi o Ustavnom sudu’

“Dolaze izbori u svibnju, a HNS će imati svojeg kandidata. Hoću li to biti ja ili netko drugi, ovisi o Ustavnom sudu. Mi smo ovom gradu u proteklih osam godina dali jedan novi osmijeh na lice i učinili ga perspektivnim i to je ono što ostaje. Nakon današnje sjednice i Gradsko vijeće i gradonačelnik su tehnički, imamo samo završiti onaj dio posla za povjerenika. To će se dogoditi u 15 do 20 dana”, rekao je Vlahušić.



Ocijenio je kako to nije njegov poraz, a na upit je li to kraj njegove političke karijere, odgovorio je kako je član predsjedništva HNS-a i kako su Dubrovniku i Hrvatskoj potrebne stvari koje unose pozitivno u politički život.

‘Ovo je kraj moje političke karijere jedino ako ne preživim pad cigle na glavu’

“Ovo je kraj moje političke karijere jedino ako mi se dogodi da mi cigla padne na glavu i ne preživim. Politika nije vlast, nego javno djelovanje”, rekao je Vlahušić te dodao kako ne treba biti gradonačelnik za činiti dobre stvari.

Protiv Prijedloga odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017., koji je predložio gradonačelnik Vlahušić, glasovalo je osam vijećnika HDZ-ove koalicije, tri vijećnika liste “Srđ je grad” te tri vijećnika Dubrovačkoga demokratskog sabora (DDS). Za odluku je glasovalo deset vijećnika Vlahušićeve koalicije s HNS-om i SDP-om na čelu.

Franković: To što proračun nije prošao je isključivo Vlahušićev neuspjeh

Predsjednik Gradskog vijeća Mato Franković (HDZ) rekao je kako je rušenjem proračuna zaštićen grad od netransparentnog trošenja novca.

“Uveli smo stabilnost u grad, a dolaskom povjerenika bit će jasno i transparentno trošenje financijskih sredstava do izbora. Na izborima onaj tko dobije povjerenje vodit će grad dalje. Ja sam kandidat HDZ-a, a ono što obvezuje mene i sve ostale je poštovanje zakona. Jasno je kako to Andro Vlahušić nije radio, on već ima jedan teret pravomoćne presude. Proračun nije prošao, a to je isključivo Vlahušićev neuspjeh”, istaknuo je.

Predsjednik DDS-a Pero Vićan rekao je kako je prije nekoliko mjeseci najavio da neće poduprijeti proračun. “Kada su se sredstva trošila kao pijani milijunaši, još prije nekoliko mjeseci rekao sam da nećemo podržati proračun”, podsjetio je.

Kristić: Nema kaosa, grad će normalno funkcionirati

Vijećnik liste “Srđ je grad” Maro Kristić rekao je kako se ništa bitno neće promijeniti zbog rušenja proračuna te da život neće stati.

“Nikakve teze o kaosu neće se ostvariti. Kao i prošli put, grad će normalno funkcionirati, a povjerenik će biti vrlo brzo izabran”, istaknuo je Kristić.