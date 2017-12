VLAHO OREPIĆ PRETENDIRA NA PANTOVČAK? ‘Rekao mi je da ima takve ambicije i da bi htio ući u utrku’

Božo Petrov, Tomislav Panenić i Miro Bulj danas su održali konferenciju za medije

Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić napustio je jučer Klub zastupnika Mosta, rekavši kako se sužava prostor i mehanizmi za realizaciju same ideje Mosta. Izjavio je da već dulje vrijeme nastoji potaknuti unutarnju organizaciju i djelovanje na terenu, no da je sve mogućnosti za to dosad iscrpio.

BIVŠI MINISTAR OREPIĆ NAPUSTIO MOST! Petrovu nije jasno zašto je to učinio, Grmoja poručuje: ‘Ja bih svejedno primio metak za njega’

‘Naše društvo nalazi se u iznimno složenim i zahtjevnim okolnostima, smatram da nepotrebna konfliktna politika nema prostora ni vremena i treba je zamijeniti jednom jasnom, korisnom, životnom politikom’, rekao je Orepić.



Mostovci pod paljbom

Božo Petrov, Tomislav Panenić i Miro Bulj danas su održali konferenciju za medije s temom odluke Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš koje je jučer odbilo projekt TE Peruća, no medije je više interesirao komentar informacije da Orepić razmišlja o kandidaturi za predsjednika RH.

Orepić razmišlja o kandidaturi

Grmoja je kazao kako mu nije poznato ima li Orepić takve ambicije, no Panenić je dao naslutiti da bivši ministar razmišlja o vlastitom potencijalu za predsjednika. Kako kaže, osobno je razgovarao s Orepićem, a ovaj mu je rekao kako ima takve ambicije, da bi možda htio ući u tu utrku te da mu ta ideja nije mrska. Međutim, naglasio je kako se o tome nije razgovaralo na stranačkoj razini, već da se radilo isključivo o osobnom razgovoru’, piše N1.