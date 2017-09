VLADIN PLAN: Nakon micanja HOS-ove ploče neki ministri žele zabraniti i petokraku, no tu bi mogli naići na još veći problem

Micanje ploče s ustaškim pozdravom iz Jasenovca samo je prvi korak Vlade, koja kani zabraniti i petokraku u Vukovaru, a možda i u cijeloj Hrvatskoj. No takvom bi odlukom mogla naići na veliki problem u Europi.

Problem spomen-ploče 12-orici branitelja, pripadnika HOS-a, koja je postavljena u Jasenovcu i na njoj je uz imena stradalih grb Udruge HOS-a unutar kojega je ispisan ustaški pozdrav “Za dom spremni” Vlada će sljedećih dana riješiti kao posebno pitanje.

PROCURIO NESLUŽBENI PLENKOVIĆEV PLAN: Evo što Vlada namjerava učiniti sa spomen-pločom HOS-a u Jasenovcu

Na proljeće će, kako je to nedavno najavio ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, biti donesen cjeloviti zakon kojim će se regulirati upotreba simbola totalitarnih režima, i to u skladu s preporukama Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima.



No s micanjem ploče u Jasenocu se neće čekati, neovisno o stavu HOS-ovih udruga. Ne samo da ustaški pozdrav u blizini zloglasnog ustaškog logora baca ružnu sliku na Hrvatsku nego i komplicira odnose unutar vladajuće koalicije. SDSS-u je poptunu neprihvatljiva, a HNS je ušao u Vladu uz dogovor da će se iz Jasenovca ukloniti ploča s ustaškim pozdravom. A o njihovim rukama Plenković ovisi.

Kao što se dalo naslutiti na sjednici Vlade, u kojoj je Andrej Plenković, govoreći kako se za dva tjedna mora naći rješenje, Jasenovac nazvao “mjesto posebnog pijeteta”, Vlada bi mogla zabraniti isticanje bilo kakvih simbola bilo kojeg totalitarnog režima. No to bi bio tek prvi korak.

Simbol radničkog pokreta ili zločina?

“Jasenovac ne bi bio jedino mjesto posebnog pijeteta, nego bi to bila i neka druga područja na kojima su teško stradali građani Republike Hrvatske. Naglašavam, hrvatski građani, a ne samo Hrvati ” rekao je za Jutarnji sugovornik iz Vlade napominjući da bi u krug takvih mjesta sigurno ušao Vukovar, a moglo bi se govoriti o Škabrnji i nekim drugim mjestima.

“Jednako tako treba imati na umu da petokraka koja ne simbolizira samo totalitarni komunistički režim, nego je i simbol borbe za radnička prava, u Vukovaru izaziva samo jednu emociju i povezuje ju se s masovnim stradanjem njegovih stanovnika koji su 1991. godine bili izloženi stravičnim napadima JNA, a nakon pada grada su civili i branitelji Vukovara masovno ubijani i odvođeni u logore u režiji te iste JNA, čiji su vojnici nosili petokraku kao svoj simbol” kaže dalje.

Petokraka – sloboda izražavanja

CRVENA ZVIJEZDA NE MOŽE SE ZABRANITI: ‘To bi bilo kršenje slobode izražavanja’

Tako bi u Vukovaru, u kojem je osnovana Komunistička partija Jugoslavije, moglo biti zabranjeno isticanje crvene petokrake, a Vlada će možda komunističke simbole zabraniti i u cijeloj Hrvatskoj.

Premda se korištenje fašističkih simbola može sankcionirati izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te izmjenama Zakona o udrugama, Vlada je, čini se, odlučila donijeti poseban zakon. Razlog je očito to što će kroz njega regulirati i simbole koji se odnose na bivši komunistički režim. Kako će to učiniti, te hoće li petokraku izjednačiti s kukastim križem i ušatim “U”, ostaje vidjeti. Pričekat će, kako je to rekao visoki Vladin dužnosnik, preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima koje u ožujku iduće godine treba završiti s radom.

No s time postoji jedan problem. Mađarska je već zabranila isticanje petokrake u javnosti, no Europski sud za ljudska prava mišljenja je da se simbol crvene zvijezde ne može zabraniti jer bi to bilo kršenje slobode izražavanja.