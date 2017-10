VLADIN NATJEČAJ VEĆ IZAZIVA ŽUSTRE REAKCIJE: ‘Raspisali su ga kako bi počastili branitelje – pa nisu džabe čučali ispred šatora’

Zastupnici SDP-a Predrag Matić i Franko Vidović upozorili su danas u Saboru na moguću koruptivnu narav natječaja Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske za nabavu 220 automobila za hrvatske ratne vojne invalide u kojem je, kako navode, propisan rok isporuke od 22 dana.

“U SDP-u imamo ozbiljne sumnje u koruptivnu narav ovog natječaja s obzirom na rok i broj automobila”, kazao je SDP-ov Franko Vidović .

Za koga se nabavlja 220 automobila?

U 2012. je nabavljeno 189 vozila, a 2016. 105 vozila, pa je pitanje za koga se sada nabavlja 220 automobila kada znamo da ima 370 hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100-postotnim oštećenjem koji imaju pravo na automobil svakih sedam godina, rekao je.

VLADA KUPUJE 220 NOVIH AUTA ZA BRANITELJE, OVO SU UVJETI: Limuzina s 5 vrata, 125 konja, automatski mjenjač i klima…



Vidović tvrdi da prodavatelji kažu da nitko u ovom trenutku nema 220 istovjetnih automobila određenih karakteristika na skladištu. “Onaj tko to ima na lageru taj je dogovorio taj natječaj i to su naše sumnje”, rekao je Vidović, no nije znao reći o kome je konkretno riječ. Pozvao je zato ministra obrane da taj natječaj odmah povuče.

Osim na rok isporuke od 22 dana upozorio je i na uvjete natječaja u kojim je navedeno da 40 posto kod ocjenjivanja ponude nosi rok isporuke što znači da taj rok može prevagnuti u odnosu na cijenu.

‘Poput svakog restorana, i HDZ ima svoj specijalitet’

“Natječaj se raspisuje tako da bi se počastili branitelji jer nisu oni džabe godinu i pol dana čučali ispred šatora… i sada bi bilo lijepo da čim se zakon donese ujutro slijedi nagrada”, kazao je Predrag Matić koji smatra da su ti automobili namijenjeni pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane.

“Kao što svaki restoran ima svoj specijalitet tako i HDZ ima svoj specijalitet kada su u pitanju ovakvi poslovi”, kazao je Matić dodavši da su uobičajeni rokovi za isporuku automobila 90, a nikako ne 22 dana.

“Treba pitati ministra branitelja zašto u 22 dana, kada znamo da hrvatski prodavatelji automobila jednostavno za taj rok ne mogu isporučiti automobile osim ako to nije ranije dogovoreno i osim ako to nije predviđeno za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane koju su prije dvije godine to pravo izgubili, a ne mogu ga ni povratiti dok se ne donese novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja”, ustvrdio je Matić.