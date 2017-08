VLADA RADI NA JOŠ JEDNOM ŠTETNOM ZAKONU? Nakon Zakona o koncesijama, ovo ne izgleda dobro

Donošenje zakona o koncesijama podiglo je mnogo prašine u javnosti, no vlast je uvjeravala ljude kako nema mjesta panici. No, pogled u pripremu zakona o pomorskom dobru pokazuje da su neka pitanja ostala otvorena.

Zakon o pomorskom dobru trebao bit dodatno urediti koncesioniranje obale. N1 televizija dobila je radnu verziju zakona koji otkriva brojne dubioze.

Tako u novoj definiciji lučkog područja granica lučkog područja više nije ujedno i granica pomorskog dobra, zbog čega ne moraju biti pomorsko dobro. Osim toga je sporna i činjenica da Strateški plan razvoja luka prema prijedlogu ovog zakona donosi isključiov Vlada, a ne i Sabor.

Veći otoci moći će se davati u koncesiju?

U novu definiciju pomorskog dobra ulaze i otoci veličine do 4.000 kvadratnih metara što znači da će se sada takvi otoci moći davati u koncesiju. Nije još jasno kako se misli riješiti pitanje postojećih vlasnika.



Predviđeno je da se uvedu ustanove za upravljanje pomorskim dobrom, a time bi jedinice lokalne uprave ostale bez mogućnosti da upravljaju vlastitim teritorijem.

Prosvjednici su ogorčeni, već su upozoravali prilikom donošenja Zakona o koncesijama.

Što će biti s vlasnicima otoka?

‘A to je da se eksplicitno i koncesijama i koncesijskim odobrenjima daje mogućnost upotrebe javnog dobra. Jako je zanimljiva i ova stavka da otoci do 4.000 kvadrata postaju pomorsko dobro kojim opet odlučuje netko treći. Što će biti s vlasnicima tih otoka i koliko ih ima, to bi trebalo vidjeti kao i to kome je uopće tako nešto palo na pamet’, upozorava Maja Jurišić iz inicijative Pokret otoka.

Ministarstvo mora poručilo je kako se radi o radnoj verziji koja će se dorađivati prije nego li uđe u javnu raspravu. No, aktivisti su u strahu da će one biti značajne.

‘Ono što je najgore je da se ovakve stvari još uvijek kriju od javnosti bez obzira na to što je javnost pokazala veliki interes’, rekla je Sandra Benčić.

Zakon o pomorskom dobru trebao bi biti donesen u trećem kvartalu ove godine.