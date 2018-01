VLADA ODGODILA ODLUKU: Amerikanci vrše pritisak da se dodatno analizira izraelska ponuda?

Konačna odluka o kupnji još nije na vidiku iako su se u MORH-u nadali da će ona biti donesena do kraja prošle godine

Iako je državno povjerenstvo odradilo svoj zadatak i odabralo između švedske, američke, izraelske i grčke ponude, čini se kako su se stvari u međuvremenu zakomplicirale jer konačna odluka o kupnji borbenih aviona koji će zamijeniti zastarjele hrvatske MIG-ove još uvijek nije na vidiku, navodi RTL.hr.

U ministarstvu obrane nadali su se da će se odluka o nabavi donijeti do kraja prošle godine, no to se nije dogodilo. Međutim, ukoliko se o kupnji borbenih zrakoplova pita ministra obrane, Damira Krstičevića, on će reći kako sve ide svojim tokom te kako postupak nabave aviona koji je u javnosti zbog cijene podignuo već dosta prašine, nije ničim doveden u pitanje.



Da nešto ipak nije u redu, dao je naslutiti i sam premijer Andrej Plenković koji je nedavno rekao da bi već analizirane ponude trebale još dodatno analizirati.

Podsjetimo, MORH je ponude zatražio u srpnju, a njihovu adresu stigle su njih 4. Novi američki F16 s cijenom od oko 120 milijuna dolara po komadu, neslužbeno – bio bi najbolji, ali je preskup! Gripen nudi nove avione za oko 80 tak milijuna! 30godina stari F16 Barak Izraleci su, doznajemo ponudili za oko 30 tak milijuna dolara. A rabljeni F16 iz Grčke su navodno najjeftiniji, no ta je ponuda neslužbeno otpala, piše RTL.

Konačnu odluku o kupnji dat će Vlada, a iako se donedavno smatralo da je favorit izraelska ponuda, odnosno F16, iz Gripena, još ne misle odustati te jasno daju do znanja da su spremni prilagoditi svoju ponudu.

No, neslužbeno se doznaje kako Amerikanci, nezadovoljni time što se njihova ponuda u startu odbacila kao preskupa, sada vrše pritisak da se dodatno analizira izraelska ponuda.

Svim ponuđačima rečeno je, pak kako će do konačne odluke o odabiru, teške više milijardi kuna proći još najmanje mjesec ili dva.