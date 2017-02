VLADA VEĆ IMA RAČUNICU? ‘Plin će poskupjeti više od 20 posto, to je politička odluka, a vrludanjem zbunjuju javnost’

Bivši ministar gospodarstva i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak gostovao je u Dnevniku Nove TV. Između ostaloga, opovrgnuo je tvrdnje da Vlada još nema računicu poskupljenja struje i plina.

“To vrludanje najviše zbunjuje hrvatsku javnost. To je dokaz da, kao što bi Dalmatinci rekli, HDZ u kupe, a Most u špade. To se ponavlja u cijelom nizu primjera već nekoliko mjeseci. U četvrtak se mora donijeti odluka koliko će plin poskupjeti u sljedećih godinu dana. Plin će sigurno poskupjeti iz dva razloga. Tržište je skočilo, a energetski sustav nije normalno vođen”, kaže Vrdoljak i dodaje:

“To je teško voditi. Imate toplinsku energiju, struju, plin, naftu, a budući da se vladajući ne bave time, skokovi na tržištu ih iznenade. Procjenjujem da će plin poskupjeti više od 20 posto. To je politička odluka Vlade, a nakon toga moraju se donijeti kompenzacijske mjere kako pomoći socijalno ugroženima i industriji. Dogodio se skok na tržištu, a nemamo dovoljno vlastite proizvodnje. Podsjećam, i Most i HDZ su bili protiv novih projekata proizvodnje”.

Čačić tvrdi da HERA i HROTE opće nisu trebale potpisati ovu skupu cijenu obnovljivih izvora energije. Da ste tada pratili situaciju i da je potpisano dva dana kasnije – danas ne bismo bili u problemu. Koliko ste vi odgovorni?



“Nema tu nikakve odgovornosti. To je odgovornost od 2009. godine. Kao što su novci dobiveni za LNG terminal odgovornost zadnje četiri vlade, tako je zajednička odgovornost i za udio obnovljivih izvora energije. Ja sam smanjio sa 1200 MW na 740 MW. Uštedio sam 7 milijardi kuna, nisam mogao više od toga. Svatko tko zna što radi bavi se svojim idejama i rezultatima, a neznalice se u pravilima bave drugim ljudima”.

Vi niste mogli tu ništa utjecati?

“Ja kao ministar nikada nisam prozvao svoje prethodnike, niti Popijača ni Čačića nego sam radio i smanjio cijenu struje i plina. To znaju sve institucije ove zemlje”.

Uskoro idete na Arbitražni sud u Washington kao svjedok Hrvatske strane. Što tamo očekujete?

“Uvijek stojim na raspolaganju svojoj zemlji ako mogu pomoći svojim znanjem i iskustvom. Dao sam izjavu i u arbitraži u ICSID-u. Trebali smo krajem mjeseca ići u Washington, ali prema posljednjim informacijama vjerojatno neću ići u ovom ročištu, nego u sljedećem. Taj postupak ide svojim tijekom. Ja nisam jedan od onih koji ću izbjeći stati pred sud ili mađarske odvjetnike i odgovarati u korist Republike Hrvatske”.

Je li bilo takvih koji su to izbjegli?

“To će odvjetnici pričati, ja nisam zadužen da objavljujem te informacije javnosti”.

Što vi očekujete?

“Očekujem tvrdu arbitražu, jako puno argumenata i s jedne i druge strane i da se pokaže da pravo i pravda idu istim kolosijekom”.

Iz Vlade kažu da još razmatraju modele za otkup dionica Ine. Jesu li vas kontaktirali oko HNS-ova modela?

“Nisu, ali to je razlika između proaktivne i destruktivne oporbe. Mi smo mogli iznijeti plinske boce na Savsku, ali mi smo prezentirali naš model uz sve potencijalne kritike. On je i danas na internetskim stranicama. Nisu nas zvali oko našeg modela. Kada se krene s osnivanjem nekog povjerenstva i komisije onda se sastanci odgađaju nekoliko puta. Bojim se da ćemo izgubiti puno vremena i šansu da u pravom trenutku otkupimo dionice Ine. Ako se to dogodi, onda će vjerojatno neki drugi partner uskočiti čekajući da se povjerenstvo za Inu, HDZ i Most dogovore. Preporučujem da pogledaju naš model. Neka ga dorade ako treba, ali barem postoji”, rekao je Vrdoljak za Dnevnik Nove TV.