VLADA OBJASNILA ‘LEX AGROKOR’: ‘Kompanija može donijeti velik rizik, evo što uprava mora napraviti’

Vlada je u petak Saboru na donošenje uputila prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, koji bi se odnosio na kompanije s više od pet tisuća zaposlenih i obvezama većim od 7,5 milijardi kuna.

Mnogi kritiziraju Vladu jer smatraju kako se ovim potezom spašava Ivica Todorić, no premijer Andrej Plenković kazao je danas kako je to ‘jedini mogući put’ te da ‘nije cilj kvalitetnom i normalnom funkcioniranju hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog krvotoka i ukupnoj stabilnosti’.

UZBUNA NA MARKOVOM TRGU: Vlada usvojila ‘Lex Agrokor’, Plenković tvrdi: ‘Ovo je jedini mogući put, ne pomažemo samo jednoj osobi’

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i ministar pravosuđa Ante Šprlje obratili su se medijima nakon sjednice Vlade na kojoj je usvojen Zakon o sistemskim tvrtkama te pokušali objasniti javnosti o čemu se zapravo radi.



‘Cilj je očuvati stabilnost poslovanja’

‘Zakon donosi i predviđa proces izvanredne uprave koji bi trajao godinu dana, a razdoblje bi se odlukom suda moglo produljiti još tri mjeseca. Cilj je čuvati stabilnost poslovanja u poduzećima koja bi to zatražila, a s druge strane u ovom roku postići nagodbu s vjerovnicima’, rekla je Dalić, prenosi N1.

Ono što je u ovom zakonu posebno jest to što omogućava institut koji ne postoji u trenutnom zakonodavnom okviru. Naime, bit će moguće isplatiti tražbine za robne usluge koje su nastale prije pokretanja postupka.

Tko prema novom zakonu pokreće postupak?

‘Zahtjev za pokretanjem postupka može podnijeti dužnik sam ili vjerovnik u suglasnosti s dužnikom. To dokazuje da su ovaj Zakon i zakonodavni okvir sukladani i Ustavu i drugim zakonima jer se ni na koji način ne otvara prostor da bi država mogla invazivno djelovati prema bilo kojoj kompaniji’, objasnila je Dalić te dodala kako je ovaj zakon osmišljen za kompanije koje se nađu u problemima, a koje imaju najmanje 5000 zaposlenika i čiji je dug veći od milijardu eura.

‘Treba naglasiti da donošenjem ovog Zakona, da Agrokor mora nešto činiti i kada se zakon donese u Agrokoru i dalje moraju nastaviti raditi na razrješenju problema. Ako ustanove da udovolje za otvaranje ovog postupka, i da im je pomoć potrebna, moći se pozvati na odredbe ovog zakona i zatražiti postupak.

Očekujem da će zakon na raspravi biti u srijedu, temeljni motiv nije povezan s urgentnim djelovanjem u odnosu na Agrokor. Ako se Uprava i kreditori približavaju dogovoru, Vlada to pozdravlja’, dodala je ministrica gospodarstva.

Dalić je rekla da kao potpredsjednica Vlade komunicira s brojnim investitorima te da se u tom kontekstu sastala i s predstavnicima ruskih banaka koje su kreditori Agrokora.

‘Ovako velika kompanija ima sistemski rizik za RH’

‘Ragovarala sam s brojim investitorima, domaćim i stranim, sastala sam se i s predstavnicima ruskih banaka koji su kreditori Agrokora. Informirali su me o svojim potraživanjima prema Agrokoru, a ja njih o stavu Vlade da je to privatna kompanija i da smatramo da mora pronaći dogovor sa svojim kreditorima, te da svaka odgovornost leži na vlasniku i Upravi kompanije. Za Vladu u slučaju Agrokor je riječ o privatnoj kompaniji i ne želi direktno intervenirati, ali poslje onoga što smo vidjeli što se događa, zaključili smo da takva velika tvrtka ima sistemski rizik za hrvatsko gospodarstvo te je rezultat ovaj zakonski prijedlog, a to je uređenje pravila igre i to ne samo za jednu kompaniju već više njih’, rekla je Dalić.

Ministar pravosuđa Ante Šprlje oštro je odbacio navode da je zakon protuustavan te kazao kako se u medijima pojavila poluinformacija o zakonu te da je tekst koji se pojavio bio samo nacrt novog zakona.

‘Zakon koji je danas pred vama je zapravo propitan od strane pravnika, postignuto je suglasje da se radi o zakonu koji je u svojoj srži ustavan. Držimo da je ovaj zakon ustavan, da su njegovi temelji valjani i da nema potrebe uopće za dizanjem nekakve panike vezano za ustavnost ovog zakona’, kazao je Šprlje.

