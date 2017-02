VLADA SUTRA DONOSI ODLUKU O CIJENI PLINA: ‘Važno nam je da građani što manje osjete udar’

Sutra je zadnji rok do kojeg bi Vlada trebala donijeti odluku o cijeni plina kako bi opskrbljivači kućanstava mogli odlučiti hoće li ga nabavljati od HEP-a ili na tržištu.

Potvrđeno je to, kako javlja HRT, nakon što su se večeraa u Banskim dvorima sastali ministar financija Zdravko Marić i državni tajnik za energetiku Ante Čikotić, a na sastanku je bio i predsjednik Uprave HEP-a Perica Jukić.

CIJENA PLINA SIGURNO RASTE: Od 1. travnja plaćat ćemo 670 kuna više?

“Mi u Vladi činimo sve ne bismo li…”

“Ispred Ministarstva smo predstavili model rješenja i nadamo se da sutra Vlada donijeti odluku i prezentirati je. Bilo nam je iznimno važno da građani što manje osjete udar. Vlada i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će pokazati kako se treba izboriti za malog čovjeka”, kazao je Čikotić, dok je ministar financija izjavio kako će se više znati sutra.



“Mi u Vladi činimo sve ne bismo li u pregovorima između naših proizvođača, našeg novog regionalnog opskrbljivača i niza lokalnih opskrbljivača došli do rješenja koje za građane praktički značiti ostajanje na istoj cijeni”, izjavio je ministar zaštite okoliša i energetika Slaven Dobrović koji u Bruxellesu sudjeluje na sastanku EU Vijeća za promet, telekomunikaciju i energiju.

I Dobrović je rekao da Vlada ide za tim da zaštiti potrošače.

PLENKOVIĆ: ‘Učinit ćemo sve da ne dođe do povećanja cijene plina’

Poskupljuje drastično ili uopće ne poskupljuje?

Pretpostavlja se da je i povod sinoćnjem kasnom sastanku u banskim dvorima premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Bože Petrova i neizostavnog ministra financija bila cijena plina. Zbog rasta cijena tog energenta na svjetskom tržištu, spominje se poskupljenje od čak 23 posto koje bi trebalo uslijediti od 1. travnja.

Ključna promjena u daljnjoj liberalizaciji tržišta je što Ina dobiva mogućnost prodavati plin po tržišnim cijenama, čak i izvan Hrvatske No, očito se nastoji pregovorima postići da se ne ide s maksimalnom cijenom, unatoč tome što bi to zakonski uvjeti dozvoljavali. Druga zanimljiva stvar je, piše HRT, što ministar ističe da cijena možda uopće neće rasti, a to ej posve drugačija poruka od onih koje su se čule proteklih dana.

VIŠE NEMA DILEME: Cijena struje definitivno raste, stručnjak za energetsko tarifiranje ima izračun