VLADA SE KONAČNO OGLASILA OKO PRODAJE DRŽAVNIH TVRTKI: ‘Nitko nikada nije to rekao, to su neistine’

Vlada RH poslala je priopćenje u kojem demantira informacije o tome da planira započeti privatizaciju poduzeća od strateškog značaja. ‘Državni ured za upravljanje državnom imovinom zatražio je analizu poslovanja društava u većinskom vlasništvu države i društava od posebnog državnog interesa, koja će biti temelj za izradu strategije odnosa prema tim društvima, a ne njihovu procjenu kako su o tome netočno izvijestili neki mediji’, stoji u priopćenju Vlade.

Cilj analize, napominju iz Vlade, jest saznati u kakvom su stanju ta društva i po potrebi korigirati njihovu kategorizaciju.

Konstrukcija i neistina

“Dakle, nitko nikada nije rekao da će se rasprodati strateški važne tvrtke ili privatizirati poduzeća od strateškog značaja. Jednako tako, nikada nije bilo riječi o privatizaciji strateških resursa poput šuma i voda, a sve ostalo je konstrukcija i neistina. Sve odluke, nakon što se provede analiza i rasprava, na prijedlog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima donosit će Vlada Republike Hrvatske”, poručuju iz Vlade.

VLADA KREĆE U PRIVATIZACIJU: Naručena je procjena vrijednosti 54 državne tvrtke



Podsjetimo premijer Tihomir Orešković je u srijedu na početku Vladine sjednice najavio da će sljedeći tjedan pred ministrima biti Nacionalni program reformi koji će Hrvatska, uz Plan konvergencije, do kraja mjeseca predati Europskoj komisiji. Rekao je da je program kvalitetan dodajući: “Možda se neće sviđati svima, ali mislim da je taj program fer, da je balansiran i da će biti na dobro građana Hrvatske”.

Jutarnji list je potom neslužbeno dobio uvid u nacrt tog plana koji je izrađen u premijerovu kabinetu. Plan će kako se doznaje sadržavati četiri ključna poglavlja. To su makroekonomska stabilnost i fiskalna održivost, bolje poslovno okruženje, učinkovitija javna uprava i pravosuđe te kvalitetnije obrazovanje za tržište rada. U području makroekonomske stabilnosti, ključno je pitanje stabiliziranja javnog duga te smanjenja deficita. Plan je, kako kažu izvori iz Banskih dvora, do kraja polugodišta, odnosno prije procjene kreditnih agencija, smanjiti javni dug za 200 do 250 milijuna eura. To se planira napraviti kroz privatizaciju dijela javnih poduzeća, odnosno prodajom likvidne imovine. Riječ je većinom o tvrtkama iz turističkog portfelja, ali i o Podravci.

Na listi 54 tvrtke

Prije par dana pojavila se informacija da Vlada službeno kreće u privatizaciju. Naime, Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavio je natječaj u kojem se traže savjetnici za “početnu i neovisnu ocjenu portfelja trgovačkih društava u vlasništvu RH prije donošenja odluka o privatizaciji”. Na listi su 54 tvrtke.

Među tvrtkama su Hrvatske autoceste, Janaf, HEP, Plinacro, Hrvatske šume, Hrvatska lutrija, ACI, Jadrolinija, Zračne luke, Hrvatska pošta, Petrokemija, Croatia Airlines, Đuro Đaković Holding, 3.Maj, Borovo, RIZ Odašiljači, APIS IT, Brijuni Rivijera i mnoge druge. Rok za dostavu ponuda je 3. svibnja 2016. godine u 13 sati.