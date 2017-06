VLADA ODLUČILA: Dižu se rodiljne naknade, više će primati i nezaposlene i zaposlene majke, evo koliko

Vlada RH na današnjoj je sjednici prihvatila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Premijer Plenković je kao najvažnije točke dana izdvojio ‘doprinos revitalizaciji demografije u Zakonu o porodiljnim potporama’ te Zakon o zaštiti životinja koji ide u prilog, kako je rekao, ‘dugom životu naših malih prijatelja’.

Novim prijedlogom Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama iznos tih potpora će se povećati. Vlada je prihvatila prijedlog te će se on uputiti u saborsku proceduru.

Povećanje naknada najavila je resorna ministrica Nada Murganić, neposredno nakon prve sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju. Tada je kao jedna od mjera, uz poreznu reformu i subvencioniranje stambenih kredita za mlade, najavljeno i povećanje naknada.





Izmjene se odnose na povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje drugih šest mjeseci, s dosadašnjih 2660,80 kuna na 3991,20 kuna.

Povećava se i naknada za nezaposlene te zaposlene roditelje koji ne zadovoljavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja – 12 mjeseci neprekidno ili 18 s prekidima – i to s 1663 kune na 2328,20 kuna.

Naknada roditeljima koji imaju pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete do treće godine života djeteta, povećava se sa 1663 kune na 2328,20 kuna.

Povećanje potpora za one koji koriste dopust radi njege djeteta

Povećava se i novčana potpora za zaposlene i samozaposlene roditelje koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i to s 2161 kune na 2328 kuna te za rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, kao i druga prava povezanih skupina korisnika, i to sa 1663 na 2328,20 kuna.

Za primjenu zakona u proračunu za ovu i projekcijama za iduće dvije godine osiguran je novac – 156,6 milijuna kuna u ovoj godini, u idućoj godini 313,2 milijuna kuna i u 2019. godini 346,5 milijuna kuna, a očekuje se da će se s primjenom izmjena zakona početi već u drugoj polovici ove godine, izvijestila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić.

Predložene izmjene, istaknula je, jedna su od najznačajnijih mjera s ciljem poticanja demografske obnove i razvoja Hrvatske, a želi se dodatno potaknuti korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja, odnosno pružiti kvalitetniju i sustavniju potporu obiteljima s novorođenom djecom.

Premijer Andrej Plenković kazao je na početku sjednice da su ove izmjene doprinos Vlade demografskoj revitalizaciji te istaknuo da je sve “proračunski održivo”, kao i da je riječ o konkretnoj realizaciji izbornog programa i programa Vlade.

PVRH @AndrejPlenkovic: Zahvaljujući radu min. Murganić, idemo sa Zakonom o izmj. i dop. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) May 18, 2017

@AndrejPlenkovic PVRH @AndrejPlenkovic: Naknade za nezaposlene sada će biti 2.328 kn, za zaposlene 3.991 kn. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) May 18, 2017

‘Nacrt prijedloga zakona o zaštiti životinja propisuje niz stvari koje mnogo bolje i kvalitetnije reguliraju odnos prema životinjama’, rekao je ministar Tomislav Tolušić.

Kako je najavio, sva skloništa u Hrvatskoj bit će ‘no kill’ skloništa, a niti jedno neće usmrćivati životinje nakon 60 dana.

Ministar Tolušić: Sva skloništa u RH će biti "no kill", niti jedno neće usmrćivati životinje nakon 60 dana. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) May 18, 2017

Ministar graditeljstva Lovro Kušćević Vladu je izvijestio da se nastavlja energetska obnova zgrada javnog sektora te da se rok za sufinanciranje produljuje do 31. prosinca 2018.

Min. Kuščević: Osiguravamo nastavak energetske obnove zgrada javnog sektora. Rok za sufinanciranje produžuje se do 31.12.2018. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) May 18, 2017

Na dnevnom redu sjednice su i odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava, kao i predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora.

Državni tajnik Dario Nakić obavijestio je Vladu koliko će iznositi naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora.

‘Jedinice lokalne samouprave koje imaju 101 i više biračko mjesto iznosit će 6000 kuna, za one koje imaju 26 do 50 3000 kuna, a za one koje imaju od jedno do 25 biračkih mjesta 2000 kuna neto po osobi’, rekao je Nakić.