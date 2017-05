ZAKON O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA: Država će vam četiri godine plaćati pola rate, ali uz ove uvjete

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita prema kojem bi sve osobe mlađe od 45 godina bez stana ili kuće u svome vlasništvu, imale pravo na ostvarenje državnih poticaja.

Predloženim zakonom omogućilo bi se mlađima od 45 godina da po povoljnijim uvjetima, što podrazumijeva manje kamate na kredit, riješe stambeno pitanje kupnjom prvog stana ili kuće, odnosno kupnjom većeg stana ili kuće.

Nacrt prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita pročitajte na https://t.co/NlnKoUHx9Z. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 13, 2017

Za svako novorođeno dijete subvencioniranje se produljuje

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević izjavio je danas da se predloženim zakonom nastoji zadržati stanovnike u manjim sredinama rješavanjem stambenog pitanja.

“Kreditima za izgradnju kuća i kupnju prvog stana ljude se želi zadržati u malim sredinama kako ne bi nužno morali seliti u velike gradove, gdje postoje stanovi na tržištu”, rekao je Kuščević novinarima uoči sjednice Vlade na čijem je dnevnom redu i taj prijedlog zakona.

Upitan koji će biti kriteriji za dobivanje subvencioniranog kredita, Kuščević je rekao da će kamata biti subvencionirana prve četiri godine, a nakon toga za svako novorođeno dijete to se može produljiti još dvije godine te za svakog invalida još godinu dana.

Ministar Kuščević: Za prinovu ili posvojeno dijete rok se produžuje za 2 godine, za OSI većim od 50 posto rok se produžuje za 1 godinu. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 13, 2017

Kamata do 3,75 posto do cijene nekretnine od 100.000 eura

Odabir ljudi koji će dobiti te kredite radit će Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

“Ona će odraditi za nas taj tehnički dio posla”, rekao je Kuščević.

Prijedlogom zakona o subvencioniranju stambenih kredita mlađima od 45 godina omogućilo bi se da po povoljnijim uvjetima, odnosno uz manje kamate na kredit, riješe svoje stambeno pitanje, kupnjom prvog stana ili kuće, odnosno kupnjom većeg stana ili kuće.

Bankovna efektivna kamatna stopa (EKS) u prve četiri godine otplate kredita iznosila bi tako do najviše 3,75 posto na godišnjem nivou, a mogli bi se dizati stambeni krediti do najvećeg iznosa ukupne cijene nekretnine od 100.000 eura, odnosno do najveće cijene od 1500 eura po četvornom metru.

