VLADA ODOBRILA 2 MILIJUNA KUNA ZA HRVATE IZVAN DOMOVINE: Sredstva idu i Okupljanju tisuću Ivana na Kupresu

Nešto više od dva milijuna kuna dodijela je hrvatska država za 93 projekta iz područja obrazovanja, kulture, sporta i ostalih područja od interesa za Hrvate izvan Hrvatske te 16 jednokratnih potpora socijalno i materijalno ugroženim pojedincima u Bosni i Hercegovini.

Sredstva su dodijeljena temeljem javnog poziva koji je raspisao Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, a na koji je stigla čak 531 prijava.

Odobrene potpore ‘odlaze’ neprofitnim organizacijama i fizičkim osobama u 15 država, od BiH preko Srbije i Kosova do Argentine i Kanade, a njihovi se iznosi kreću do 6 tisuća do 75 tisuća kuna. Jednokratne potpore siromašnim Hrvatima u BiH iznose od 4 tisuće do 8 tisuća kuna.



Dva projekta, Družijanca u Zagrebu Udruge bunjevačkih Hrvata Družijanca iz Subotice i 3. Nacionalna konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, iza koje stoji istoimena udruga iz SAD-a dobila su najveću potporu, po 75 tisuća kuna.

Četiri projekta u četiri države Hrvatska je podržala sa po 50 tisuća kuna – nabavu opreme za radio postaju Radio Dux u Tivtu (Crna Gora), jačanje kadrovskih resursa Hrvatskog nacionalnog vijeća u Subotici (Srbija), Hrvatske novine u Eisenstadtu (Austrija) i nabavu nove hrvatske narodne nošnje za školarce u Hrvatskoj školi kardinal Stepinac u Chicagu (SAD).

Projekt koji za cilj ima izgradnju Doma fra Mladena Hrkaća, koji je predložila istoimena humanitarna udruga, odnosno zaklada iz Zagreba, dobio je 40 tisuća kuna potpore. Po pet tisuća kuna manje, dakle po 35 tisuća, dobili su Hrvatski kulturni centar Zrinski Hrvatskog kulturnog društva Pomurje iz Lendave i projekt saniranja kapele Josipa Plečnika Župe svetog Mihovila u Varešu (BiH).

Za Okupljanje tisuću Ivana na Kupresu 30 tisuća kuna

Sedam projekata, među kojima i Okupljanje tisuću Ivana na Kupresu Udruge Kupreški kosci (BiH) dobilo je po 30 tisuća kuna, njih devet po 25 tisuća. Taj će iznos, primjerice, dobiti HKD Hrvatski kulturni centar iz Beograda za nabavu opreme za rad, širokobriješki klub Amater za 18. Mediteran Film Festival, NK Šujica iz Tomislavgrada za sanaciju i dovršetak svlačionice kluba, OŠ Fra Marijan Šunjić iz Novog Travnika za zamjenu stolarije na sportskoj dvorani, Srednja škola Pero Zečević iz Odžaka za projekt Stjecanje suvremene informatičke pismenosti, Hrvatski pjevački zbor Jadran iz Buenos Airesa (Argentina) za nabavu tonske opreme.

Najviše projekata, njih 20, dobit će od Hrvatske po 20 tisuća kuna. Toliko će za nabavku namještaja i opreme dobiti 11. osnovna škola Zovik iz Gornjeg Zovika (BiH) , Centar za osobe s posebnim potrebama općine Prozor – Rama za opremanje sobe za senzornu integraciju, Hrvatska čitaonica Fischer iz Surčina (Srbija) za projekt Surčin kroz povijest, Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo Sarajevo za nastavak izgradnje i uređenja studentskog doma Dr. Dragutin Dujmušić, kipar Kuzma Kovačić za svečano postavljenje spomeničke biste Rajmunda Kuparea u Čileu itd.

Za prehranu hrvatske manjine na Kosovu 15 tisuća kuna

Među 17 projekata koji su dobili po 15 tisuća kuna su i projekt Narodne kuhinje Letnica (Kosovo) za prehranu pripadnika hrvatske manjine te Hrvatski susreti u Rimu 2018., koji je kandidirala Udruga Hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima.

Za nagrade mladim znanstvenicima, projekt Njemačkog društva za kroatistiku iz Siegena (Njemačka) odobreno je 13 tisuća kuna, po 12 tisuća kuna dobilo je šest projekata, po 10 tisuća kuna njih 14. Među njima su tiskanje knjige Hrvatska manjina u Srbiji i školovanje na hrvatskom jeziku (Srbija), Hrvatski jantar (Mađarska), Prezentacija hrvatske kulture i umjetnosti u Luksemburgu, Opremanje studija za snimanje emisije Glas Hrvata (Srbija), Stopama Hrvata u Austriji i hrvatsko-austrijska poveznica itd.

Četiri projekta dobila su manje od po 10 tisuća kuna. Zbornik radova Hrvatska izvan domovine 2, Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva i Ponos domovine istoimene udruge iz Zagreba dobili su po 7500 kuna, projektu Jezik i identitet Hrvata u Slovačkoj Ivane Čagalj iz Splita pripalo je 7000 kuna, a Predavanju AMCA grupi Toronto: Jezična leksikografija i njezin utjecaj na očuvanje i jačanje identiteta Vlatke Štimac Ljubac iz Velike Gorice 6000 kuna.

Navedene potpore za posebne potrebe i projekte odobrene su za 2017., a isplatit će se ovisno o mogućnostima Državnog proračuna u ovoj godini. S dobitnicima potpora, udrugama i fizičkim osobama, Središnji državni ured potpisat će ugovore najkasnije do kraja siječnja.