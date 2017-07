VLADA NAGLO PROMIJENILA MIŠLJENJE: Evo zašto se odustalo od obnavljanja obveznog vojnog roka

Dvije godine su predsjednica Republike, a potom i članovi bivše te sadašnje vlade najavljivali mogućnost reaktiviranja obveznog vojnog roka uvjeravajući javnost na razne načine o važnosti i potrebi takve odluke.

No onda je sve doslovce preko noći palo u vodu. Točnije – proteklog vikenda kada je ministar obrane Damir Krstičević (dotad jedan od najgorljivijih zagovornika obnavljanja obveze služenja vojnog roka) na prisezi dragovoljnih ročnika u Požegi javno potvrdio da se od toga posve odustalo.

MINISTAR POTVRDIO: Ipak ništa od uvođenja vojnog roka

Kada je stigla financijska analiza, sve je bilo jasno

Novi list piše kako je ta odluka donesena još početkom lipnja kada je ministru Krstičeviću na stol stigla detaljna analiza koliko bi sve to koštalo. Iznos naveden u toj analizi bio je dovoljan da se bez puno razmišljanja zaključi kako je neisplativo ulaziti u takvu, prije svega financijsku avanturu.



Novi list također podsjeća da je skupa s dijelom medija, među kojima i nekih specijaliziranih časopisa, donio procjene temeljene na izračunima troškova od prije petnaestak godina kada je obveza služenja vojnog roka još bila na snazi, a koji su tada sezali do iznosa od 300 do 400 milijuna kuna godišnje.

Krstičević shvatio da ne može glavom kroza zid

Na kraju su te financijske analize presudile donošenju zaključka da povratak vojnog roka iziskivao golema novčana sredstva iz obrambenog proračuna, a usto bi bila potrebna i značajna ulaganja u prenamjenu infrastrukture.

Ministar Krstičević, kažu izvori iz MORH-a, nije želio svojim najavama odmrzavanja obveze služenja vojnog roka (jer, on nije ukinut već službeno suspendiran na neodređeno vrijeme) obmanjivati javnost, već je doista želio da se to i provede. No, vidjevši koliko bi to koštalo razumno je odlučio ne ići glavom kroza zid.

