VLADA IPAK POPUSTILA: Stižu povišice za zaposlene u državnim i javnim službama?

Na sjedinici Vlade 8. prosinca ministar financija Zdravko Marić će predstaviti proračun koji se još utvrđuje. Državna tijela do tada moraju smanjiti investicije i materijalne rashode, ali masa za plaće mora ostati jednaka.

Ministar Zdravko Marić želi zadržati manjak na do dva posto BDP-a. Zbog ograničenja postavljenih od Europske unije, prihodi proračuna i deficit moraju se držati pod kontrolom. Zato se Marić mora dogovoriti sa sindikatima zaposlenika u državnim i javnim službama, piše Večernji list.

Rashodovna strana proračuna bit će izazov

Primjenom porezne reforme u proračunu će biti dvije milijarde kuna manje, ali ministar predviđa da bi se između 600 milijuna i jedne milijarde od toga u njega moglo vratiti povećanom potrošnjom i rastom BDP-a. U konačnici bi manjak na prihodovnoj strani bio oko milijardu kuna.





Veći je izazov ipak rashodovna strana na kojoj se za prilagodbu mirovina trendovima na tržištu mora osigurati dodatnih 600 milijuna kuna. Kako je najavio da se plaće i mirovine neće dirati, ministar Marić sad ima glavni izazov razgovora sa sindikatima, koji žele povišice plaća od šest posto jer im je obećana davno, a svake se godine odgađa.

MINISTAR I DALJE TVRDI DA JE SVE POD KONTROLOM: ‘Mirovine i plaće nisu upitne’

Traži se win-win rješenje za sindikate

Te bi povišice državu stajale 1,8 milijardi kuna, a za to novca nema. S druge pak strane, sindikati već prijete tužbama protiv države kako bi dobili što im pripada. Ipak, Vlada bi mogla naći kompromisno rješenje koje odgovara objema stranama. Sljedećeg će tjedna početi razgovori o božićnicama, čiji su troškovi 300 milijuna kuna.

Na rashodovnoj strani proračuna štedjet će se na materijalnim rashodima, kapitalnim investicijama i subvencijama kako bi se izdvojilo dovoljno za mirovine i plaće, ali i vojsku.

RAT U VLADI: Krstičević u žestokom sukobu s Marićem zbog proračuna za vojsku

Sindikati spremni na kompromis

Sukcesivno povećanje osnovice plaće za šest posto kroz sljedeće tri do četiri godine bilo bi prihvatljivo za pripadnike sindikata, ako bi prva povećana plaća bila isplaćena od siječnja 2017. Jutarnji list ima neslužbene informacije prema kojima je upravo to ono što Vlada namjerava ponuditi kao kompromisno rješenje.

Sindikalist Vilim Ribić rekao je da bi zaposlenicima u javnim službama plaće do kraja 2017. trebale rasti do 20 posto, no znaju da to ne mogu dobiti odjednom. Ipak, otvoreni su za kompromis ako ponuda bude dovoljno kvalitetna.

‘Sastanak ću početi utvrđivanjem koliko je Vlada zaposlenicima dosad dužna. Očekujem da se kaže što će biti s dugom, da se dogovori tempo povećanja i da se dogovori redovno usklađivanje’, najavio je Ribić, a iz Vlade poručuju da im je drago da su sindikati razumni i svjesni situacije u kojoj se hrvatsko gospodarstvo nalazi.

Prema sadašnjem proračunu, nisu moguće velike korekcije i uštede, no neke bi se stavke, poput dotacija poljoprivrednicima i ostalim tvrtkama mogle pokriti novcem iz europskih fondova. Čini se da je pred ministrom velik izazov sastavljanja proračuna jer nema mnogo prostora za promjene i uštede.