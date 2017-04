PLENKOVIĆ OBJAVIO IME ČOVJEKA KOJI ĆE POKUŠATI SPASITI AGROKOR: Vladin povjerenik je Ante Ramljak

Vlada RH na današnjoj je sjednici sa samo jednom točkom dnevnog reda imenovala Antu Ramljaka izvanrednim povjerenikom za Agrokor, a u skladu s prošloga tjedna usvojenim ‘lex Agrokor’ odnosno Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Nakon što je u petak Trgovački sud u Zagrebu obavijestio Vladu i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta o zahtjevu koncerna Agrokor za pokretanje postupka izvanredne uprave nad navedenim dužnikom i nad svim njegovim ovisnim i povezanim društvima, Vlada je danas, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, donijela odluku o imenovanju Ante Ramljaka izvanrednim povjerenikom. Prethodnih dana neslužbeno su se spominjala tri imena za tu delikatnu dužnost: Branimir Bricelj, bivši direktor za razvoj u Plivi i financijski menadžer u nekoliko svjetskih kompanija, bivši šef Uprave Siemensa u Hrvatskoj Uwe Gregorius, te na koncu imenovani konzultant Ante Ramljak.

08:57 Plenković je odluku o imenovanju Ramljaka dao na glasanje i usvojena je jednoglasno. Za njega je ruku digao i ministar financija Zdravko Marić, iako je još raniej rekao da će se izuzeti od svih donošenja odluka u vezi Agrokora.



#VladaRH usvojila Prijedlog odluke o prijedlogu za imenovanje izvanrednog povjerenika u t.d. Agrokor d.d. https://t.co/LbNisawKiW — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 10, 2017

08:55 “Ovo je potez koji će dovesti do smirivanja cijele situacije. Ovo nije situacija usmjerena na spašavanje bilo čije kože već hrvatskog gospodarstva”, kazao je ministar pravosuđa Ante Šprlje, dok je ministar unutarnjih poslova Vlaho Oprepić naglasio da “ovo ne znači amnestiju za one koji su doveli do ovog stanja”.

08:53 Ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić istakla je kako je riječ o važnom trenutku jer pitanje Agrokora, koje opterećuje već tjednima, počinje se rješavati.

“Prošlih tjedana taj problem se usložnjavao, uz neizvjesnost dobavljača, a povjerenik će voditi računa da krenu isplate. Svi koji su govorili da će dobavljači morati čekati 15 mjeseci za isplatu nisu govorili istinu. Oni najmanji koji dugo čekaju na isplatu bit će prioritet i raspored isplata će se napraviti već ovaj tjedan. Plaće zaposlenika i redovitost njihovih primanja su na vrhu prioriteta ovoga tjedna”, kazala je Dalić.

PPVRH Dalić: Isplate dobavljačima, posebno najmanjima, bit će prioritet povjerenika. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 10, 2017

08:50 Premijer Plenković kazao je da je cilj Vlade osigurati plaću radnicima, isplatu dobavljačima te deblokadu računa, a u drugoj fazi slijedi proces restrukturiranja.

08:47 Plenković je za Ramljaka rekao da je iskusni stručnjak i zahvalio mu što je prihvatio ponuđenu dužnost. Za svoju Vladu Plenković je rekao da “preuzima odgovornost” nakon što je osigurala da zbog situacije u Agrokoru ne dođe do panike na financijskom tržištu.

“Donosimo političku odluku u trenutku kada ćemo ovaj visoki plimni val spustiti ne možda na razinu bonace, ali bar na razinu laganog popodnevnog maestrala”, kazao je Premijer. Prethodno je naglasio da je slučaj Agrokor izazvao pozornost ne samo javnosti u Hrvatskoj nego i u susjednim zemljama.

PVRH @AndrejPlenkovic: Mislim da smo odabrali osobu koja će svojim iskustvom moći kvalitetno obavljati zadaću izvanrednoga povjerenika. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) April 10, 2017

08:42 Prijedlog imenovanja povjerenika jedina je točka današnje sjednice Vlade, kazao je na početku sjednice premiejr Andrej Plenković. Kazao je da je prijedlog Vlade za povjerenika u Agrokoru Ante Ramljak.

PRETHODNE INFORMACIJE

Ramljaka ‘suspendiraju’ veze s dvojicom ministara?

No, Večernji list piše da je Bricelj, kojeg je zadnjih dana u kuloarskim pričama slovio kao najizgledniji kandidat, ipak odustao, pa se sada kao najizgledniji budući povjerenik za Agrokor spominje Ante Ramljak. On je i radio na izradi ‘lex Agrokor’, a bio je i prvi kojeg se spominjalo kao povjerenika. Među kandidatima je isprva navodno bio i konzultant Milan Račić.

No, s Ramljakom postoji problem jer, prema pisanju Večrnjeg lista, Vlada na tom mjestu želio osobu s međunarodnim iskustvom, ali bez političkog utjecaja. Ramljakova je, pak, karijera bila vezana uz dvojicu ministara – Borislava Škegru i Radimira Čačića.

I Bricelj i Ramljak dio karijere proveli su u investicijskoj kući Caib, pa se nagađa da je Bricelja preporučio Ramljak.

POTPREDSJEDNIK SABORA O POVJERENIKU ZA AGROKOR: ‘Ne zanima me tko će biti povjerenik, samo očekujem da bude efikasan’

Imenovanje Ramljaka ipak je već gotova stvar?

S druge strane, Jutarnji list raspolaže informacijom iz upućenih krugova da je imenovanje Ramljaka povjerenikom za Agrokor gotova stvar. Većina Agrokorovih dobavljača nada se, naime, da bi danas, odmah nakon imenovanja povjerenika, mogao biti postignut dogovor o budućim isplatama.

Uz to, predsjednik Vlade Andrej Plenković sastat će se danas u 10,00 sati s ključnim dobavljačima koncerna Agrokor, dok će se u 12,00 sati sastati s Koordinacijskim odborom banaka kreditora Agrokora.