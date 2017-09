VLADA BIJESNA NA DZS ZBOG VELIKOG PROPUSTA: ‘Jedini zadatak koji su imali nisu napravili kako treba’

Državni zavod za statistiku danas je objavio kako zbog njihovog propusta u slanju podataka o zaposlenosti u drugom kvartalu, u Eurostat nisu poslani korektni podaci, pa je Eurostatova procjena znatno podcijenjena.

ZAVOD ZA STATISTIKU PRIZNAO STRAŠAN GAF: Eurostatu poslali krive podatke i skrivili grozne rezultate

Uslijed propusta Državnog zavoda za statistiku, neusporedivost podataka nije jasno naznačena u Eurostatovoj bazi podataka pa je Eurostat, na temelju podataka dobivenih iz DZS-a, objavio da je Hrvatska u drugom kvartalu zabilježila najveći pad broja zaposlenih na kvartalnoj i godišnjoj razini među zemljama Europske unije dok je u EU i eurozoni njihov broj porastao na rekordnu razinu.

Ministar rada Marko Pavić komentirao je gaf DZS-a.



‘Već se dva dana zbog ovoga proziva premijera’

‘Ovo što se dogodilo je apsolutno nedopustivo. Već dva dana se proziva premijera Andreja Plenkovića da u javnost iznosi netočne podatke, a DZS kojem je jedini posao da napravi točne podatke i prenese ih u Bruxelles napravi propust u tome. Promijenili su metodologiju i nisu izvijestili Eurostat’, rekao je Pavić u emisiji Tema dana na HRT-u, prenosi Jutarnji.

Ono što svakako mogu reći da brojke koje premijer javno komunicira, a to je da u zadnje dvije godine, od srpnja 2015. do srpnja 2017., imamo rast zaposlenosti neovisno o metodologiji i to između 45 i 50 tisuća radnih mjesta.’

Vlada investirala 145 milijuna kuna u mjere obrazovanja

Ono što je sljedeće bitno za istaknuti, osim pada nezaposlenosti, da imamo velik broj oglašenih radnih mjesta na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji nije popunjen. Danas je to preko 17.000 radnih mjesta. Tu je veliki problem i u budućnost ćemo imati problem na koji način ta radna mjesta popuniti adekvatnom radnom snagom, kako spojiti tržište rada i sustav obrazovanja. Imamo veliki pritisak poslodavaca za uvoz radne snage, ali mi smo se kao Vlada odlučili za vrlo odgovoran pristup situaciji na način da ne želimo rušiti cijenu rada, ali želimo omogućiti poslodavcima investicije. Pogledali smo sektore gdje možemo uvesti radnu snagu, ali prvenstveno želimo aktivirati domaću radnu snagu. Zato smo investirali 145 milijuna kuna u mjere obrazovanje za prekvalifikaciju. Kad bi tih 17.000 radnih mjesta danas popunili naš rast zaposlenosti bio preko 1,2% i bili bismo u vrhu Europske unije. Cilj ove vlade je popuniti ta radna mjesta s čim više domaće radne snage’, rekao je Pavić.