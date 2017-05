VITEZ ŽELJKO REINER: ‘3 godine sam išao na duhovne obnove, nisam u sukobu interesa’

Gost Pressinga N1 televizije bio je akademik, a od sada i vitez Željko Reiner koji je otkrio što ovo imenovanje za njega znači.

‘Vitezovi Svetog groba su organizacija koja je izravno pod Svetim Ocem i koja vuče korijene iz Srednjeg vijeka, ali danas ima sasvim drugačiju ulogu. Jedan smjer je duhovni, a drugi je vezan uz konkretno pomaganje opstanka kršćana na Bliskom Istoku. Prema tome jedna od naših uloga je to da sami im pripomažemo i pronalazimo donacije kako bi oni ostali tamo’, rekao je Reiner.

Na pitanje je li normalno da je kao dio zakonodavne vlasti toliko angažiran u Crkvi Reiner je kazao da to jedno s drugim nema veze te kako ne vidi zbog čega bi to trebalo biti pitanje. Smatra da je vjera individualna stvar te kako ni on druge ne pita koje su vjere ili nacije. Dodao je kako to u Saboru ne bi trebalo igrati nikakvu ulogu.

‘Ponavljam, mi živimo u sekularnoj državi. Crkva je odvojena od državnog aprata. To jedno s drugim nema nikakve izravne veze. Svatko ima svoja uvjerenja, ja ne propitkujem tuđa pa mislim da je to pitanje nešto što želi zamutiti vodu’, rekao je.



Kršenje sekularnosti?

Na pitanje je li to kršenje sekularnosti, Reiner je kazao kako svatko ima svoja uvjerenja, da su i neki lijevo-liberalne opcije u sukobu interesa kad se raspravlja o stvarima lijevo orjentiranim.

‘Mnogi su ljudi članovi raznih crkava i organizacija pa se ne postavlja to pitanje. Interensantno je da se to ne postavlja kad su ljudi članovi nekih nevladinih udruga pa nitko ne kaže da su u sukobu interesa. Oni svoje interese legitimno zastupaju u Saboru. Neki su marširali u raznim paradama i zastupaju to u Saboru’, kazao je.

Obajsno je kako zbog činjenice da je imenovan vitezom nema nikakvu obavezu prema Vatikanu, odnosno nema političku obavezu, no vjersku ima.

‘Nitko me nije pitao što sam radio zadnje tri godine kad sam išao na duhovne obnove. Znate i sami da ima raznih nevladinih udruga koje su ponekad i agresivne u izražavanju svojih stavova. To je njihovo pravo. Mi smo sekularna država i naša vjerska uvjerenja su naša vjerska uvjerenja. Niti bi mi tko smio to predbacivati jer bi se time kršilo Ustav. Ja sam naprosto javna ličnost pa su možda reflektori usmjereni više na mene. Ima krasnih ljudi koji su postali vitezovi. Neki bi možda to više zaslužili od mene’, rekao je.

Inicijativa o promjeni imena Hrvatskog sabora

Kada je bio predsjednik Sabora Reiner se zalagao za promjenu imena Hrvatskog sabora u Hrvatski državni Sabor. Kazao je kako je do sada u svom nastupnom govoru izrekao 20 teza o tome te da je zanimljivo da su se neki mediji uhvatili isključio za jednu od tih 20 teza.

‘Ostale kao da ih nisam rekao. Ja sam rekao da ću predložiti to ime ako se steknu uvjeti. Jasno mi je bilo da za to treba 2/3 većina. Sabor se tako zvao neko vrijeme nakon 90-tih, zvao se nekoć u prošlosti tako, ali su se svi uhvatili da je se zvao za vrijeme NDH. Sjećate se priče o tome kao se valuta zove kuna. Danas je to svima normalno. To što se u jednom dijelu povijesti, na koju nismo ponosni tako zvala, kakve to veze ima s današnjom kunom?’, rekao je.

O političkoj trgovini

Komentirajući izjavu predsjednika Mosta, Bože Petrova, koji je kazao kako smo svjedoci ‘degutantne političke trgovine’, akademik Željko Reiner kazao je da je možda sam Božo Petrov degutantno trgovao’.

‘Ne znam s kim je on trgovao ako je tako rekao, ne znam na što je on mislio osim da je to još jedna fraza koja zgodno zvuči u predizborno vrijeme kada se netko želi prikazati čistim kao labud i kao moralna vertikala. Jedna njihova kolegica, ne volim spominjati imena.. Neka prvi baci kamen onaj koji je bez grijeha’, kazao je Reiner, a za tvrdnje iz Mosta kako je HDZ vrbovanjem zastupnika želio zaštititi kriminal, kazao je da je to ‘bizarna, netočna, nezamisliva i neutemeljena tvrdnja’.

‘Da je to točno, bilo bi čudovato da oni koji to govore ništa nisu poduzeli kada su bili u bivšoj Vladi, ništa nisu poduzimali zadnjih 6 mjeseci, a sad im se sve prosvjetlilo . Problem Agrokora nije problem ove ni bivše Vlade i nije nastao u par mjeseci’, rekao je.

O Mariću i većini u Saboru

Za ministra financija Zdravka Marića, koji je, kako to mnogi tvrde, trebao znati što se događa u Agrokoru, Reiner je poručio da treba točno vidjeti tko je što govorio jer se naknadnim interpretiranjem se stvari mijenjaju.

‘Zar je trebalo reći da se velika Hrvatska tvrtka raspada, neka ljudi idu na cestu, nek se ide u stečaj – zar bi to bila dobra poruka, istinitija? Kako to da je nakon svega sada sve sporno? Premijer je smijenio ministre Mosta jer ako imate nogometnu momčad i usred utakmice tri igrača počnu pucati na vlastiti gol, što da radi izbornik? Naravno da će ih zamijeniti za druge igrače, to je logično’, rekao je.

Dodao je kako premijer Plenković nije taj koji je uništio koaliciju s Mostom te kako je jasno tko ju je uništio, a na pitanje kako komentira tvrdnje premijera da ima većinu, Reiner je kazao da ‘uopće ne zna je li govorio da li ima većinu, ali to tada nije bilo važno’. ‘Bilo je važno da oni koji su htjeli srušiti Vladu nisu imali većinu’, rekao je te poručio kako o većini ne treba brinuti te kako će se ona pokazati prilikom glasanja o povjerenju novim ministrima na prvoj sljedećoj sjednici Sabora.

‘Uvjeren sam da će se sastaviti nova većina jer je HDZ stranka kojoj ‘iz usko političkih razloga’ odgovara da se ide na izbore jer bi dobili najviše glasova ali to ne bi bilo dobro za stabilnost Hrvatske. U ovom času nam treba politička stabilnost jer iz nje ide i gospodarska stabilnost. Sada kada raste BDP ići u nove izbore je slanje poruke mogućim investitorima da tu nije dobro ulagati’, poručio je Reiner.

Na skijanje pod rotirkama

Govoreći o potencijalnim partnerima, Reiner je kazao da su ‘prihvatljivi svi oni koji će se programski složiti’, a o činjenici da u Vladi nedostaju četiri ministra kazao je kako ‘Ustavno ništa nije dovedeno u pitanje’.

Komentirao je i napise o odlasku na skijanje pod rotirkama

‘Drago mi je da ste me to pitali. To je bila jedna namještena priča. Jedan je drugi ministar isto tako prošao ali o tome nitko nije pisao. Čekalo se samo da ja prođem, vozio sam se u vlastitom automobilu sa suprugom i onda su se poslije pitali trebam li se ja voziti u privatnom autu na skijanje. Kao štićena osoba ja se ne mogu odreći toga, to je po zakonu tako’, rekao je Reiner.